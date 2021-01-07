羽球、柔道隊出國拚東奧 體操隊放棄2、3月挑戰賽

為了力拚東京奧運參賽資格，我國奧運培訓隊好手在年初陸續出國展開爭搶積分行程，包括戴資穎、周天成等四組羽球隊人馬已飛抵泰國備戰，而柔道楊勇緯、連珍羚也將參加11日在卡達舉行的大師賽，體育署在今天強調已經與國訓中心、各單項協會分工合作，希望達到「全力拚東奧、防疫零缺口」的目標。

東京奧運在延期一年舉行後，各項積分賽也陸續在去年底和今年初重新啟動，僅管目前世界各國新冠肺炎疫情仍未趨緩，但為了爭搶奧運資格，我國已有部分奧運培訓隊選手展開出國參賽行程。

其中戴資穎、周天成、王子維與雙打王齊麟／李洋等四組人馬、一行16人，已經在日前飛抵泰國曼谷備戰12至17日的泰國公開賽、19至24日的豐田公開賽和27至31日的年終總決賽，預計在2月1、2日返國後啟動居家檢疫方案；而柔道楊勇緯、連珍羚也分別從台灣、日本飛抵卡達多哈備戰11至13日舉行的大師賽，其中楊勇緯預計14日返國，連珍羚則將跟隨團隊回到日本。

體育署競技運動組組長洪志昌在今天表示，這次出國參賽的選手都是黃金計畫的一員，參加的賽事都攸關奧運積分，體育署也因此准許他們出國參賽，回國後也都已經安排好居家檢疫與訓練地點，「羽球部分戴資穎團隊將單獨在同一個地點，其他三個團隊則會在一起，羽球協會將會為他們租一個羽球館，並由專車接送到場館進行訓練。至於楊勇緯則會住防疫旅館，並在國訓中心設的柔道訓練場，做居家檢疫兼訓練工作。」

除了柔道與羽球外，洪志昌也透露，體操培訓隊已確定取消參加2、3月挑戰賽的計畫，今年將會以參加5月的杭州亞錦賽為目標，再來就是專心備戰奧運。