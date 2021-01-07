快訊

台南YMCA泳池18人送醫 疑天然瓦斯燃燒不完全造成中毒

當張忠謀鄰居要多少租金？北市實價租金最貴住宅排行榜出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

世足賽／海灣國家關係破冰 明年卡達主辦有望擴軍

台灣醒報 / 台北報導
卡達與海灣阿拉伯國家關係破冰，讓國際足協主席因凡提諾的世界盃擴軍計畫有望成行？ 路透社
卡達與海灣阿拉伯國家關係破冰，讓國際足協主席因凡提諾的世界盃擴軍計畫有望成行？ 路透社

中東海灣國家關係破冰，國際足協主席因凡提諾稱「足球能成為團結區域的平台」！日前海灣合作會達成共識，海灣國家解除對卡達長達3年的抵制，而因凡提諾7日特別稱讚阿拉伯世界國家的和睦關係，並表示年底的阿拉伯盃足球賽將成為各國人民重啟互動的最佳平台，甚至提出讓海灣各國一同幫忙卡達，就能達成明年世足直接擴軍為48隊的期待。

卡達與海灣國破冰

針對海灣國家17年間的齟齬，卡達在被阿拉伯世界的邊緣化下，不得已選擇先與伊朗、土耳其等國交好，導致包含沙烏地阿拉伯、阿聯酋、巴林等幾國都以卡達「支持恐怖主義」為由，將其踢出海灣合作會，並接連與其斷交，卡達與海灣阿拉伯世界關係岌岌可危。

之後卡達積極與美國搭建良好關係，終於在本週會議上，從沙國率先對卡達解除陸、海、空封鎖，另外幾國也被傳即將開放人民與卡達的貿易、旅遊關係，顯示這場美國在背後支持的破冰之旅有了眉目。

卡達與各國關係破冰讓國際足協主席因凡提諾感到開心，根據《CNA新聞網》報導，他提到，在3年多的對抗告終之際，足球可以成為各國人民交流的平台，原因是年底即將舉辦的阿拉伯盃足球賽，目前該賽事有22國家/地區參賽，由卡達舉辦，徹底成為海灣各國遊客前往卡達的完美平台。

合作擴軍世足？

本次破冰對國際足球還有更直接的影響，據《歐洲體育網》報導，因凡提諾一直想要在世界盃擴軍（從現有的32隊變成48隊，目的就是商業利益更大化），原本他打算在卡達世界盃直接擴軍，但遇上海灣各國與卡達關係不佳，這個提案在前年5月就擱置。

如今破冰後，因凡提諾話語間透露，希望各國能團結、幫卡達分攤主辦場次，實現擴軍的可能。無論能不能成功擴軍，至少能在海灣國家建立多個世界盃熱身賽的場地，卡達世界盃將成為中東與阿拉伯世界上最具焦點性的一次國際賽事。

【更多精采內容，詳見

延伸閱讀

足球／生涯進球數被C羅超越 比利做一動作不認帳

相關新聞

羽球、柔道隊出國拚東奧 體操隊放棄2、3月挑戰賽

為了力拚東京奧運參賽資格，我國奧運培訓隊好手在年初陸續出國展開爭搶積分行程，包括戴資穎、周天成等四組羽球隊人馬已飛抵泰國...

世足賽／海灣國家關係破冰 明年卡達主辦有望擴軍

中東海灣國家關係破冰，國際足協主席因凡提諾稱「足球能成為團結區域的平台」！日前海灣合作會達成共識，海灣國家解除對卡達長達3年的抵制，而因凡提諾7日特別稱讚阿拉伯世界國家的和睦關係，並表示年底的阿拉伯盃

HVL／女子組決賽4張門票出爐 男子組戰況明朗化

109學年度HVL高中排球甲級聯賽複賽，男、女生組於4日至10日在高雄市立福誠高中及前鎮國中開打，參賽的20支隊伍經過預...

足球／孫興慜踢進百球 穩坐亞洲一哥寶座？

南韓球員孫興慜日前為英超熱刺隊踢進100球，是名符其實的「亞洲之光」，但放眼歷史和前輩球星們相比，孫興慜能登上「亞洲一哥...

【圖輯】照片看歷史／2013年 曾雅妮蟬聯「世界球后」百周

曾雅妮2008年加入LPGA就拿下年度最佳新人，2010年2月在澳洲女子名人賽奪冠後，排名更擠掉南韓「小叮噹」申智愛，成為史上第6位世界球后。經過近兩年時間，妮妮將世界第1寶座累積到三位數大關，成績僅次於墨西哥名將歐秋雅的158周，排第3是「索后」索倫絲坦的60周球后。

足球／生涯進球數被C羅超越 比利做一動作不認帳

日前葡萄牙足球巨星C羅(Cristiano Ronaldo)，在其效力義甲足球聯賽尤文圖斯隊對抗烏迪內斯之戰，踢進兩球助隊大勝，同時媒體均報導他生涯進球總數758球，超越傳奇球王比利(Pele)757

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。