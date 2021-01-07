世足賽／海灣國家關係破冰 明年卡達主辦有望擴軍

中東海灣國家關係破冰，國際足協主席因凡提諾稱「足球能成為團結區域的平台」！日前海灣合作會達成共識，海灣國家解除對卡達長達3年的抵制，而因凡提諾7日特別稱讚阿拉伯世界國家的和睦關係，並表示年底的阿拉伯盃足球賽將成為各國人民重啟互動的最佳平台，甚至提出讓海灣各國一同幫忙卡達，就能達成明年世足直接擴軍為48隊的期待。

卡達與海灣國破冰

針對海灣國家17年間的齟齬，卡達在被阿拉伯世界的邊緣化下，不得已選擇先與伊朗、土耳其等國交好，導致包含沙烏地阿拉伯、阿聯酋、巴林等幾國都以卡達「支持恐怖主義」為由，將其踢出海灣合作會，並接連與其斷交，卡達與海灣阿拉伯世界關係岌岌可危。

之後卡達積極與美國搭建良好關係，終於在本週會議上，從沙國率先對卡達解除陸、海、空封鎖，另外幾國也被傳即將開放人民與卡達的貿易、旅遊關係，顯示這場美國在背後支持的破冰之旅有了眉目。

卡達與各國關係破冰讓國際足協主席因凡提諾感到開心，根據《CNA新聞網》報導，他提到，在3年多的對抗告終之際，足球可以成為各國人民交流的平台，原因是年底即將舉辦的阿拉伯盃足球賽，目前該賽事有22國家/地區參賽，由卡達舉辦，徹底成為海灣各國遊客前往卡達的完美平台。

合作擴軍世足？

本次破冰對國際足球還有更直接的影響，據《歐洲體育網》報導，因凡提諾一直想要在世界盃擴軍（從現有的32隊變成48隊，目的就是商業利益更大化），原本他打算在卡達世界盃直接擴軍，但遇上海灣各國與卡達關係不佳，這個提案在前年5月就擱置。

如今破冰後，因凡提諾話語間透露，希望各國能團結、幫卡達分攤主辦場次，實現擴軍的可能。無論能不能成功擴軍，至少能在海灣國家建立多個世界盃熱身賽的場地，卡達世界盃將成為中東與阿拉伯世界上最具焦點性的一次國際賽事。

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