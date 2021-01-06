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足球／生涯進球數被C羅超越 比利做一動作不認帳

聯合新聞網 / 綜合報導

日前葡萄牙足球巨星C羅(Cristiano Ronaldo)，在其效力義甲足球聯賽尤文圖斯隊對抗烏迪內斯之戰，踢進兩球助隊大勝，同時媒體均報導他生涯進球總數758球，超越傳奇球王比利(Pele)757球，成為史上第二高足球員，來彰顯C羅的偉大成就，不過，比利做了一項動作，拒絕承認自己紀錄被破；另外許多巴西媒體也不承認這項紀錄，繼續樹立比利是史上進球王的崇高地位。

據足球網站「givemesport」報導，在媒體報導C羅打破比利紀錄之後，比利更改他個人IG資料，標明個人生涯進球數是1283球(生涯最多進球)。此一動作就表示，比利仍自認是史上生涯進球數最多的球員。

不少媒體解釋，比利雖自稱生涯進球數為1283球，但多數為非官方紀錄，包括他在南美比賽、友誼賽等，都未列入正式紀錄下，計算只有757球，但其實各家計算版本不同，維基紀錄媒體的紀錄，均有不同排名。維基早把C羅排入第二，至於「talksport」網站C羅還是居第四位，甚至進球數都大不相同。

所以媒體報導C羅生涯進球數超越比利，其實意義並不重大，畢竟沒有一套官方正式紀錄下，各說各話，但都不損及這兩人是偉大球星的榮耀。

足球 巴西 獨居 高地 葡萄牙

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