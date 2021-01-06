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足球／美國女足隊長摩根推文爆 和家人染疫隔離中
兩度率美國女子足球隊在世界盃奪冠的隊長摩根，今天在推特（Twitter）上表示，她接受2019冠狀病毒疾病篩檢結果呈陽性反應，和同樣染疫的家人正進行隔離。
31歲的摩根（Alex Morgan）推文說：「很不幸，我和家人在2020年結束時發現，我們在加州度過歲末假期時，染上了2019冠狀病毒疾病（COVID-19）。」
「我們精神不錯，復原狀況良好。在我們的隔離結束後，我將遵守美國足球協會的恢復參賽規定，確保我的身體狀況已完全恢復，且能盡快和隊友一起回到球場。」
摩根嫁給前美國職業足球大聯盟（MLS）洛杉磯銀河隊（Los Angeles Galaxy）中場卡拉斯柯（ServandoCarrasco），兩人有個7個月大的女兒。
摩根一家是從英國倫敦回到美國加州，她先前在倫敦為女子超級聯賽的熱刺（Tottenham）踢了5場球，之後她宣布打算在2021年回到美國比賽。
她原本預計於1月稍晚向美國女足隊訓練營報到。
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