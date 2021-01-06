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NFL／結束史上最長季後賽乾旱期 布朗隊含教頭傳5人確診

聯合新聞網 / 綜合報導
克里夫蘭布朗隊，相隔18年再次闖進季後賽，也是NFL歷史上最長的季後賽乾旱期，卻在開打前夕傳出包含教頭(右)在內共5人確診的壞消息。 法新社
克里夫蘭布朗隊，相隔18年再次闖進季後賽，也是NFL歷史上最長的季後賽乾旱期，卻在開打前夕傳出包含教頭(右)在內共5人確診的壞消息。 法新社

NFL季後賽將開打，成功拿下國聯第六種子的克里夫蘭布朗隊，相隔18年再次闖進季後賽，也是NFL歷史上最長的季後賽乾旱期，但布朗卻在外卡戰開打前夕，傳出包含總教練史戴芬斯基（Kevin Stefanski）等5人染疫。

除史戴芬斯基外，陣中後衛比托尼歐（Joel Bitonio）、外接員哈吉(KhaDarel Hodge)及兩名教練哈沃德(Jeff Howard)、裴青(Drew Petzing)皆染上新冠病毒，根據NFL規定，任何確診新冠病毒的人都至少需隔離10天，也代表上述5人將缺席禮拜日對上匹茲堡鋼人的首戰。

NFL發言人麥卡錫(Brian McCarthy)表示並不會取消禮拜日布朗與鋼人的比賽，也強調會密切追蹤其餘球員：「若有任何與確診者接觸的情況發生，那些接觸者必須自行隔離5天，等待檢測結果陰性後才可返回球場。」

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