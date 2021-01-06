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足球／轉隊未果、好友離隊 梅西坦言需求助心理醫生

聯合新聞網 / 綜合報導
梅西近日受訪時坦言自己應該要去看心理醫生，卻始終踏不出這一步。 美聯社
梅西近日受訪時坦言自己應該要去看心理醫生，卻始終踏不出這一步。 美聯社

阿根廷球王梅西（Lionel Messi）近年和母隊高層發生爭執，最後轉隊未果，好友蘇亞雷斯（Luis Suarez）轉會去義甲尤文圖斯對梅西來說成了雙重打擊，他近日受訪時坦言自己應該要去看心理醫生，卻始終踏不出這一步。

梅西去年與養育自己20年的足球母隊巴塞隆納「退隊分手風波」，一度堅決離開的他因不願與巴薩對簿公堂，最終屈服不續約留隊，他指責以巴薩主席巴托梅烏（Josep Maria Bartomeu）為首的俱樂部高層惡意狙擊自己超過一年的離隊協商，對於球隊營運、重建佈局更是毫無計畫。

「我知道我必須要去看心理醫生了，但我卻從來沒去過。為什麼？老實說我也不知道，對我來說要踏出這一步真的很難」梅西透露「我是一個喜歡把所有事情都藏在心裡的人，不喜歡透露自己內心想法，老婆安東尼娜（Antonella Roccuzzo）其實已經要求我去看心理醫生非常多次了，但我從來沒有踏出這一步。」

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