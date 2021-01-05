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羽球／重啟賽程前夕傳多人確診 BWF官網引戴資穎金句

聯合新聞網 / 綜合報導
BWF官網貼出許多球界人士名言來鼓勵球員，其中也收錄了戴資穎的金句。 曾思儒。
BWF官網貼出許多球界人士名言來鼓勵球員，其中也收錄了戴資穎的金句。 曾思儒。

BWF(國際羽壇)將在下周於泰國重啟賽事，我國「世界球后」戴資穎、「男單一哥」周天成及王子維皆啟程前往泰國曼谷，在疫情尚未退燒下，近日各國也有許多球員確診導致退賽，BWF官網也蒐集各球界人士的語錄以激勵球員，其中戴資穎也榮登上榜。

近日世界球王桃田賢斗在日本機場檢測時呈現陽性，導致日本羽球隊決定取消前往此公開賽，而印尼男雙球王之一的山賈亞（Kevin Sanjaya Sukamuljo）也因染疫退賽，在人心惶惶的當下，BWF也在官網貼出許多球界人士名言來鼓勵球員，而第一位就是戴資穎在啟程泰國前，於IG貼出的「是...我會努力，直到最後，因為我是戴資穎，我永不放棄。」，希望為各國球員帶來一絲安慰。

其中也有前大馬球王李宗偉對後輩好手李梓嘉所說的「他有能力可以擊敗任何對手，我可以肯定」，撫慰了眾多球員及球迷的心。

泰國 日本 李宗偉 疫情 機場

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