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NFL／季後賽席次確立 14隊爭奪超級盃

台灣醒報 / 台北報導
NFL季後賽賽程與日程公佈，2聯盟共14隊將於寒假爭奪超級盃冠軍。 路透社
NFL季後賽賽程與日程公佈，2聯盟共14隊將於寒假爭奪超級盃冠軍。 路透社

NFL季後賽席次出爐，總計14支強隊準備在寒假一決高下！按照NFL的新季後賽賽制，2聯盟的領頭羊酋長隊與包裝工首輪都獲得保送，剩餘的2聯盟各6隊依照種子順序捉對廝殺，這也被稱為超級外卡戰，本輪賽事將於下週末舉行，往後連續2週將是分區四強戰與聯會冠軍戰，預計於農曆年前2月7日舉行最終冠軍賽（超級盃）。

例行賽末爆冷門

根據《CBS體育網》報導，美國歷年來冬季盛事總是收益超火爆的NFL，本季例行賽最末週戰況同樣火爆，美聯方面，高達5支10勝球隊要爭奪季後賽末班車（後四席），最終唯一落敗而脫隊的是美東的海豚隊，美北的烏鴉則是奇蹟繳出5連勝逆襲成功，同分區的布朗隊更是戲劇性的險勝分區龍頭鋼人，拿到第6種子，終結18年的季後賽乾旱期（全NFL最長的季後賽乾涸）。

相較美聯眾強隊的激烈競爭，國聯又是落寞的一季，特別是國聯東區超弱，沒有一支球隊勝率過五成，但在NFL賽制下，分區龍頭仍保底有一張門票，這也讓名列第四種子、國聯東區龍頭的華盛頓隊，成為最被認為會輸給低種子的一隊，尤其華盛頓的對手是擁有傳奇四分衛布雷迪的海盜隊。

超級盃下個月開打

NFL季後賽賽程與日程公佈，2聯盟共14隊將於寒假爭奪超級盃冠軍。(photo from NFL Facebook Fanpage)
NFL季後賽賽程與日程公佈，2聯盟共14隊將於寒假爭奪超級盃冠軍。(photo from NFL Facebook Fanpage)

《國際體育新聞網》報導，NFL季後賽賽制是各聯盟的2到7種子先捉對廝殺，龍頭隊伍擁有首輪免戰權，官方5日公佈賽程日期，首輪的「超級外卡戰」將於下週（10、11日）舉行，首日將是國聯的3個對戰組合（小馬對水牛城；公羊對海鷹、海盜對華盛頓），隔一日是美聯的組合，分別是聖徒與熊、烏鴉與泰坦、鋼人與布朗。

超級外卡戰後將是分區四強與聯會冠軍賽，預計會打到1月底，最後的決賽：超級盃則預定在台灣時間2月7日舉行，台灣球迷能於寒假觀賞整個NFL季後賽。

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