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足球／變種病毒致英國封鎖 英超等頂級賽事仍照常舉行

中央社 / 倫敦4日綜合外電報導
英國首相強生（Boris Johnson）今天宣布新的全國性封鎖措施。即便如此，包括英超等頂級賽事仍獲准繼續進行。 路透社
英國首相強生（Boris Johnson）今天宣布新的全國性封鎖措施。即便如此，包括英超等頂級賽事仍獲准繼續進行。 路透社

傳染力更強的變種病毒使英國染疫人數激增，首相強生（Boris Johnson）今天宣布新的全國性封鎖措施。即便如此，包括英超等頂級賽事仍獲准繼續進行。

英國已有超過265萬人染上2019冠狀病毒疾病（COVID-19），並有逾7萬5000人因此喪命。今天又新增5萬8784例，創單日新高。

繼蘇格蘭之後，英格蘭也開始施行嚴格封鎖，限制民眾待在家中，但准許職業運動持續進行。

包括室外健身房、網球場、高球場等戶外場館都將關閉，除了英格蘭足球超級聯賽（Premier League）等頂級賽事得以照常舉行外，其餘團隊運動都不得進行。

由於紐卡索聯隊（Newcastle United）、曼徹斯特城（Manchester City）、富勒姆（Fulham）等隊都有球員相繼染疫，英超有4場比賽延期。

紐卡索聯隊和曼城隊上的疫情，導致俱樂部必須關閉訓練基地，等到徹底清潔後，球員才能重新訓練。

英超上個月曾有單週共18人篩檢呈陽性反應的情況，是球季中的新高紀錄；17輪檢驗下來，一共有131人確診。

而英超以下層級的聯賽，情況更為糟糕。英格蘭足球冠軍聯賽球隊的球員、隊職員沒有那麼頻繁接受篩檢，本季已有超過50場比賽因為一連串疫情爆發而取消。

在英格蘭橄欖球超級聯賽（Premiership rugby）方面，儘管有多場比賽因為疫情而取消，預期賽程仍持續進行。

英超 橄欖球

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