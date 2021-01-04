快訊

台中鴨肉店嗆熊貓遭網友圍剿！2天未營業 被檢舉路霸

鴻海為何大漲？原來是外資喊這個「驚天價」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

澳網／選中威斯汀飯店隔離球員 業主抗拒想提告

中央社 / 墨爾本4日綜合外電報導
澳網選中威斯汀飯店隔離球員，業主抗拒想提告。路透社
澳網選中威斯汀飯店隔離球員，業主抗拒想提告。路透社

地方媒體今天報導，墨爾本一間豪華飯店的業主揚言對澳洲網球公開賽主辦單位提出法律行動，因為主辦單位想在澳網開打前，利用這間飯店隔離球員。

墨爾本威斯汀飯店（Westin Melbourne）業主表示，除了擔心自身健康，他們也從未同意國際球員可在威斯汀隔離，威斯汀飯店管理方根本是拿這項計畫「突襲」他們。

威斯汀飯店其中一名業主尼柯森（Mark Nicholson）告訴費爾法克斯媒體公司（Fairfax Media）：「用這種先斬後奏的方式突襲我們，真是傲慢至極。」

1月中預料會有數百名球員抵達墨爾本，之後他們得先接受14天的強制隔離，作為2月8日至21日澳洲網球公開賽（Australian Open）開打前的防疫措施。

另一名業主路易斯（Digby Lewis）則告訴費爾法克斯媒體公司：「84歲的我屬於易受感染的群體，但他們完全沒想過和我們討論就這樣強渡關山，真是讓人傻眼。」

「我很樂意丟1萬或2萬美元出來幫忙打官司，因為這實在太讓人瞠目結舌了。」

威斯汀飯店管理方表示，他們已和業主協會提過「COVID安全」計畫，現有住戶不會接觸到飯店員工或住客，會使用不同的出入口和電梯。

威斯汀飯店今天發布的聲明還說：「他們的樓層會專門供他們使用，各樓層之間的排氣設備也沒有相通。」

路透社今天詢問澳洲網球協會（Tennis Australia）對此事看法，尚未取得回應。

維多利亞州首府墨爾本是澳洲第2波疫情最嚴重的地區，當地2間隔離國際入境者的旅館出現群聚感染。

維多利亞州確診超過1萬8000例，近800人病逝。

澳網

延伸閱讀

澳網／費德勒養傷 連21年參賽紀錄告終

網球／費德勒退出2021年澳網 膝蓋動刀後繼續休養

澳網／延期剛剛好 費德勒承諾明年擬赴墨爾本參賽

大溪威斯汀聖誕節「奇幻之旅」不出國實現冬遊世界美夢

相關新聞

澳網／選中威斯汀飯店隔離球員 業主抗拒想提告

地方媒體今天報導，墨爾本一間豪華飯店的業主揚言對澳洲網球公開賽主辦單位提出法律行動，因為主辦單位想在澳網開打前，利用這間...

羽球／桃田賢斗隔離還現身電視節目？負責人：先錄好的

世界排名第一的羽球球王桃田賢斗先前傳出確診新型冠狀肺炎，引起球迷熱議，相關人士出面表示，桃田為無症狀感染，並沒有發燒等症狀產生，目前會繼續待在設施內進行隔離。 桃田賢斗2020年遠征馬來西亞捲入

羽球／桃田賢斗確診 日本羽隊取消曼谷行

國際羽壇下周重啟賽程，我國「世界球后」戴資穎、「一哥」周天成和「羽球王子」王子維等昨天都啟程前往泰國曼谷，同天從日本出發...

羽球／球王桃田賢斗染疫！日本國家隊取消泰國參賽

國際羽球賽事準備在泰國重啟賽程，包括「世界球后」戴資穎、「羽球王子」王子維等中華隊好手今天都啟程前往曼谷，日本國家隊同樣...

NFL專欄／酋長對決包裝工？超級盃將上演進攻大戰

NFL在不時有球員感染新冠肺炎的煎熬下，走過2020年，進入例行賽最後一周。我們心理已對各隊的實力和現況有個底，接下來，...

足球／孫興慜進生涯百球 歸功父親魔鬼訓練

亞洲人也能成為足壇最炙手可熱的巨星，南韓前鋒孫興慜打進生涯代表熱刺的第一百球！孫興慜在2日晚間的英超賽事接獲好搭檔凱恩的助攻，搶點完成生涯百球，代表熱刺253戰轟進100球與51次助攻，這4季的爆發確

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。