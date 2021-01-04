澳網／選中威斯汀飯店隔離球員 業主抗拒想提告

地方媒體今天報導，墨爾本一間豪華飯店的業主揚言對澳洲網球公開賽主辦單位提出法律行動，因為主辦單位想在澳網開打前，利用這間飯店隔離球員。

墨爾本威斯汀飯店（Westin Melbourne）業主表示，除了擔心自身健康，他們也從未同意國際球員可在威斯汀隔離，威斯汀飯店管理方根本是拿這項計畫「突襲」他們。

威斯汀飯店其中一名業主尼柯森（Mark Nicholson）告訴費爾法克斯媒體公司（Fairfax Media）：「用這種先斬後奏的方式突襲我們，真是傲慢至極。」

1月中預料會有數百名球員抵達墨爾本，之後他們得先接受14天的強制隔離，作為2月8日至21日澳洲網球公開賽（Australian Open）開打前的防疫措施。

另一名業主路易斯（Digby Lewis）則告訴費爾法克斯媒體公司：「84歲的我屬於易受感染的群體，但他們完全沒想過和我們討論就這樣強渡關山，真是讓人傻眼。」

「我很樂意丟1萬或2萬美元出來幫忙打官司，因為這實在太讓人瞠目結舌了。」

威斯汀飯店管理方表示，他們已和業主協會提過「COVID安全」計畫，現有住戶不會接觸到飯店員工或住客，會使用不同的出入口和電梯。

威斯汀飯店今天發布的聲明還說：「他們的樓層會專門供他們使用，各樓層之間的排氣設備也沒有相通。」

路透社今天詢問澳洲網球協會（Tennis Australia）對此事看法，尚未取得回應。

維多利亞州首府墨爾本是澳洲第2波疫情最嚴重的地區，當地2間隔離國際入境者的旅館出現群聚感染。

維多利亞州確診超過1萬8000例，近800人病逝。