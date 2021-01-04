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疫苗對南非變種病毒恐無效！專家：比英變種更令人擔憂

台灣輸出越南確診病例 來台4年未曾出國

羽球／桃田賢斗隔離還現身電視節目？負責人：先錄好的

聯合新聞網 / 綜合報導
桃田賢斗出征曼谷前，PCR檢測陽性。 法新社
桃田賢斗出征曼谷前，PCR檢測陽性。 法新社

世界排名第一的羽球球王桃田賢斗先前傳出確診新型冠狀肺炎，引起球迷熱議，相關人士出面表示，桃田為無症狀感染，並沒有發燒等症狀產生，目前會繼續待在設施內進行隔離。

桃田賢斗2020年遠征馬來西亞捲入嚴重交通事故，經過11個月的休養後在日本選手錦標賽上完美復出，拿下男單三連霸，原本準備飛往泰國參加國際羽球賽事，可惜在昨日又傳出於成田機場接受篩檢時呈現陽性，日本羽球協會也決定取消派隊參賽的計畫。

桃田賢斗身為東京奧運的有力競爭者，從去年底至今不斷出席各大電視台節目，談到是否有傳染的可能，相關人士稱「那是很久以前就錄好的」，並表示近2個禮拜桃田沒有出席任何節目演出。

東京奧運 日本 馬來西亞 成田機場 發燒

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