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羽球／球王桃田賢斗染疫！日本國家隊取消泰國參賽

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
桃田賢斗確診新冠肺炎。 美聯社
桃田賢斗確診新冠肺炎。 美聯社

國際羽球賽事準備在泰國重啟賽程，包括「世界球后」戴資穎、「羽球王子」王子維等中華隊好手今天都啟程前往曼谷，日本國家隊同樣準備啟程，但「世界球王」桃田賢斗卻在成田機場接受篩檢時呈現陽性，日本羽球協會也決定取消派隊參賽的計畫。

根據日本媒體報導，日本羽球隊昨天在東京的國家訓練中心集合，今天前往機場，但桃田賢斗新冠肺炎檢測卻呈陽性，全隊隨即取消赴泰行程；報導表示除桃田賢斗檢測呈陽性，其他隊員檢測都是陰性。

兩站亞洲公開賽就是世界羽總因應疫情增設的賽事，加上延期的世界巡迴賽總決賽都在泰國舉行，第一站亞洲公開賽1月12日到17日舉行，第二站緊接著19日到24日登場，27日到31日就是年終總決賽；各國羽將抵泰後須先隔離7天，再迎接連續3周的賽程。

羽球 戴資穎 中華隊

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