足球／孫興慜進生涯百球 歸功父親魔鬼訓練

亞洲人也能成為足壇最炙手可熱的巨星，南韓前鋒孫興慜打進生涯代表熱刺的第一百球！孫興慜在2日晚間的英超賽事接獲好搭檔凱恩的助攻，搶點完成生涯百球，代表熱刺253戰轟進100球與51次助攻，這4季的爆發確立自己世界球星的地位。而孫興慜紮實的基本功、雙腳都能進球，其全面的個人能力源自於少時嚴父的魔鬼訓練。

熱刺的看板球星

根據《AS體育報》報導，熱刺2日擊敗利茲聯的比賽中，頭號攻擊手、南韓巨星孫興慜接獲最佳拍檔凱恩的前叉斜傳，孫興慜拿出招牌衝刺與絕佳的把握能力搶點得手，拿到生涯代表熱刺的第一百顆進球，披上熱刺戰袍後，已收穫100球、51次助攻，他更多次打進誇張至極的精彩進球，包含上賽季一條龍破門拿到今年普斯卡獎的認可，儼然是英超最頂級的鋒線殺手。

孫興慜從15/16賽季重金從德甲轉戰英超，雖然首個賽季陷入掙扎，但隔年開始展現自己的進攻才華，連續4個賽季進球上雙，本賽季更火力全開，至今僅賽16場，就繳出名列進球榜第二名的12球，與好搭檔凱恩更正書寫著歷史，孫、凱雙人組傳射總和已有32球，德羅巴與蘭帕德的36球單季紀錄被超越只是時間問題。

全球最致命反擊前鋒

在主帥穆鳥改造之下，大英王牌前鋒凱恩逐漸往能進能傳的方向走，孫興慜更是穆帥口中「全球最致命的反擊式前鋒」，穆帥的戰術徹底解放速度、把握度都極佳的孫興慜，2人最經典的一戰是本賽季次輪，凱恩傳出4次助攻給孫興慜，孫興慜上演大四喜，率團隊5：2血洗南安普敦。

當今歐洲足壇並沒有多少亞洲選手能穩定出賽，特別是在英超賽場的體格對抗與體能消耗，讓許多旅歐的亞洲選手為之卻步，更多選手選擇的是更看技術的西甲賽場，或是更願意給新秀機會的德甲，孫興慜卻能從德甲轉戰英超，並成功站穩腳步，成為最佳球星，原因與嚴父孫雄政密不可分。

父親的魔鬼訓練

據孫興慜《去年受訪時所說》，曾經也是職業足球員的孫爸親力親為指導年幼的自己，並強調基本功最為重要，孫興慜回憶過，小時候得保持連續挑球4小時，這樣的訓練讓現在的自己，無論再怎麼被拼搶都不會輕易丟球，球感、意志力與體能都是好球員的基本。

孫雄政的魔鬼訓練也培養出孫興慜嚴厲的職業道德，他在德甲拼戰時就有「雙足怪」的稱號，孫興慜常在正規訓練右腳之外，額外加練左腳，讓他能以左、右腳遠射，進攻時雙足都能盤帶起腳，對防守球員來說相當難防，至今也常在熱刺陣型看出孫興慜雙足怪的優勢：他能從左邊路登場、也能游移到右側，強大的基本功訓練與嚴格自律習慣，是孫興慜從亞洲球星走到世界巨星的秘訣。

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