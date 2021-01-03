羽球／防疫裝備穿好穿滿 戴資穎出征泰國

新年一開始就踏上征途，我國「世界球后」戴資穎今天和團隊出發泰國，準備參加連兩周的亞洲公開賽，一行人防護隔離裝備「穿好穿滿」，在新冠肺炎疫情未平前做足準備。

受因新冠肺炎影響，國際羽壇賽事從去年3月後幾乎取消，包括小戴和「羽球王子」王子維、男雙「麟洋配」等，去年3月全英公開賽後就再沒參加國際賽事，只有羽球「一哥」周天成10月赴丹麥參賽。

國際羽總因應疫情增設的兩站亞洲公開賽，以及延期的世界巡迴賽總決賽都在泰國舉行，第一站亞洲公開賽1月12日到17日舉行，第二站緊接著19日到24日登場，27日到31日就是年終總決賽，小戴抵泰後將先隔離7天。

小戴再踏征途，團隊中的教練賴建誠及萬佳鑫、防護員王詩婷和體能訓練師范瓚予都同行，小戴先前還感性發文說，團隊知道她決定參賽後，都二話不說相陪，自己要更努力，堅持到最後一刻。

戴資穎亞洲公開賽首站的第一輪對手是泰國世界排名22泰國女將金達蓬，兩人過去9度交手，小戴取得8勝1敗絕對優勢。