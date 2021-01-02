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網球／疫情怕怕 墨瑞退出開季第一站
2021年網球賽季在新冠肺炎疫情未平息下公布部分賽程，過往在2月舉行的德拉海灘公開賽成新賽季率先登場的賽事，前世界球王「英國希望」墨瑞（Andy Murray）原本獲得外卡，但他最後一刻決定因疫情考量取消參賽計畫，決定不飛往美國佛羅里達，避免在澳網開打前增添染疫風險。
德拉海灘公開賽屬於ATP積分250的賽事，通常賽事2月舉行，今年移到第一周，1月8日開戰，同周還有在土耳其舉行的安塔利亞，時間預計1月7到13日舉行。
生涯打下46座巡迴賽金盃的墨瑞原本獲得外卡，但他本周表示，因新冠肺炎染疫數的增加，以及考量搭機的染疫風險，決定跳過新球季首站。
33歲的墨瑞將重心放在年度第一場大滿貫澳網，他過去5度打進最終決賽，但都無緣金盃，今年也是拿到會內外卡，獲得再度挑戰澳網金盃機會。
今年澳網受疫情影響，並原本時間延後3周開戰，將於2月8日點燃戰火。
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