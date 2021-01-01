元旦健走／張少熙盼運動風氣持續 為東奧選手加油

元旦健走今天在台北花博公園登場，熱情的民眾不畏冷風、疫情，戴著口罩向前行，台北市長柯文哲預估，疫情還有大半年才會結束，無論如何演變，保持身體健康仍然是最重要的事。

由「飛躍羚羊」紀政所創立的希望基金會，自2004年開始，連續18年舉辦元旦健走，希望讓民眾在新年第一天，用雙腳來幫自己賺健康，剛參加完元旦升旗的柯文哲以及體育署長張少熙都到場支持。

今年元旦健走活動特別向警消、醫護人員等無名防疫英雄致敬，柯文哲表示，2020年的年度代表字是「疫」，整個2020年籠罩在新冠病毒的陰影之下，現在疫苗已經上市，估計再撐7、8個月，整個世界就會脫離疫情的陰影。

東京奧運因疫情延期到今年舉行，張少熙認為，元旦健走是今年第一場大型體育活動，希望能帶動全民瘋運動，「這樣的風氣能夠一直影響到我們參加東京奧運，也為我們參加奧運的選手祝福」。