聽新聞
test
0:00 / 0:00

元旦健走／張少熙盼運動風氣持續 為東奧選手加油

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
元旦健走在台北花博公園舉行，台北市長柯文哲（中）等人到場參與。記者蘇志畬／攝影
元旦健走在台北花博公園舉行，台北市長柯文哲（中）等人到場參與。記者蘇志畬／攝影

元旦健走今天在台北花博公園登場，熱情的民眾不畏冷風、疫情，戴著口罩向前行，台北市長柯文哲預估，疫情還有大半年才會結束，無論如何演變，保持身體健康仍然是最重要的事。

由「飛躍羚羊」紀政所創立的希望基金會，自2004年開始，連續18年舉辦元旦健走，希望讓民眾在新年第一天，用雙腳來幫自己賺健康，剛參加完元旦升旗的柯文哲以及體育署長張少熙都到場支持。

今年元旦健走活動特別向警消、醫護人員等無名防疫英雄致敬，柯文哲表示，2020年的年度代表字是「疫」，整個2020年籠罩在新冠病毒的陰影之下，現在疫苗已經上市，估計再撐7、8個月，整個世界就會脫離疫情的陰影。

東京奧運因疫情延期到今年舉行，張少熙認為，元旦健走是今年第一場大型體育活動，希望能帶動全民瘋運動，「這樣的風氣能夠一直影響到我們參加東京奧運，也為我們參加奧運的選手祝福」。

這次活動從捷運圓山站1號出口出發，沿著河濱公園前行，到大直橋下折返回到會場，全程約7公里，主辦單位也提供兩個10萬元現金大紅包，讓參賽民眾試手氣。

元旦健走在台北花博公園舉行，台北市長柯文哲（右）到場參與。記者蘇志畬／攝影
元旦健走在台北花博公園舉行，台北市長柯文哲（右）到場參與。記者蘇志畬／攝影
元旦健走在台北花博公園舉行，活動發起人「飛躍羚羊」紀政（左）。記者蘇志畬／攝影
元旦健走在台北花博公園舉行，活動發起人「飛躍羚羊」紀政（左）。記者蘇志畬／攝影

延伸閱讀

視察賣場不含萊劑專區上路情形 柯文哲批中央不講理

柯文哲批蔡總統：開放萊豬不溝通 不是謙卑而是算計與權謀

元旦健走戴口罩 柯文哲連6年捧場促健康

新北嚴防疫情取消各項活動 柯文哲：侯友宜應呼籲市民別搭捷運

相關新聞

元旦健走／張少熙盼運動風氣持續 為東奧選手加油

元旦健走今天在台北花博公園登場，熱情的民眾不畏冷風、疫情，戴著口罩向前行，台北市長柯文哲預估，疫情還有大半年才會結束，無...

羽球／印尼黃金男雙 成戴資穎同門

台灣出身的國際羽球運動品牌VICTOR旗下最知名的就是「世界球后」戴資穎，今天品牌宣布迎接三屆世錦賽金牌、世界排名第2的...

羽球／新年新贊助 「麟洋配」再合體

2019年初開始聯手爭戰，我國羽球男雙組合「麟洋配」王齊麟／李洋現已是世界排名第7的「黃金男雙」，2021年第一天兩人再...

元旦健走戴口罩 柯文哲連6年捧場促健康

由「飛躍羚羊」紀政所發起的元旦健走，今天在台北花博公園舉行，連續6年參與的台北市長柯文哲認為，無論疫情如何演變，身體健康...

傳內馬爾不顧防疫令辦除夕趴 巴西檢方調查

巴西檢方今天表示，正在調查有關法國甲級聯賽巴黎聖日耳曼隊巴西足球巨星內馬爾（Neymar）計畫在里約熱內盧附近自家豪宅舉...

羽球／球王桃田賢斗要事宣布 非喜訊而是想開YouTube頻道

世界排名第一的「球王」桃田賢斗，昨日在個人推特上貼文，寫下：「我有事想向大家發表，明天12月31日的晚上6點（台灣時間晚上5點）會在推特宣布。」 皆さんに発表したい事があります。明日、12月31

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。