快訊

台鐵鳴日號元旦首發就故障 半夜3時卡北埔急換車頭

羽球／印尼黃金男雙 成戴資穎同門

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
印尼傳奇組合阿山（Mohammad Ahsan）／塞提阿萬（Hendra Setiawan）加入VICTOR。圖／VICTOR提供
印尼傳奇組合阿山（Mohammad Ahsan）／塞提阿萬（Hendra Setiawan）加入VICTOR。圖／VICTOR提供

台灣出身的國際羽球運動品牌VICTOR旗下最知名的就是「世界球后」戴資穎，今天品牌宣布迎接三屆世錦賽金牌、世界排名第2的印尼男雙傳奇組合阿山（Mohammad Ahsan）／塞提阿萬（Hendra Setiawan）加入。

33歲的阿山和36歲的塞提阿萬2012年開始攜手，2013年就打下包括世錦賽在內的多個金盃，16年雖曾拆夥，兩人18年重新合拍，隔年再創巔峰，延續國際賽事11度闖入決賽的超狂狀態，不但相隔6年重返世界王座，且單季橫掃全英公開賽、世界錦標賽和世界巡迴賽總決賽三大賽冠軍，創下搭檔新猷。

新年加入新廠牌，阿山說：「我們很開心也很榮幸成為VICTOR一員，希望能一起追求卓越、贏得更多比賽！」

身為2008北京奧運金牌得主，塞提阿萬也為新年度設下目標，「我們會全力以赴，目標是一起站上奧運頒獎台！」兩人盼以最佳狀態續寫紀錄，向東京奧運前進。

國際羽壇賽事1月將在泰國重啟，印尼傳奇男雙就會穿上新戰袍和新拍亮相。

世錦賽 羽球 戴資穎

延伸閱讀

高雄跨百光年倒數！300秒大港花火無人機秀璀璨夜空

暴力頻傳反防疫 印尼禁伊斯蘭激進派

戴資穎出征羽球泰國賽 首戰對手妮恰翁

羽球／近10年最具影響力 名球評讚小戴「羽球界費德勒」

相關新聞

羽球／新年新贊助 「麟洋配」再合體

2019年初開始聯手爭戰，我國羽球男雙組合「麟洋配」王齊麟／李洋現已是世界排名第7的「黃金男雙」，2021年第一天兩人再...

元旦健走戴口罩 柯文哲連6年捧場促健康

由「飛躍羚羊」紀政所發起的元旦健走，今天在台北花博公園舉行，連續6年參與的台北市長柯文哲認為，無論疫情如何演變，身體健康...

羽球／印尼黃金男雙 成戴資穎同門

台灣出身的國際羽球運動品牌VICTOR旗下最知名的就是「世界球后」戴資穎，今天品牌宣布迎接三屆世錦賽金牌、世界排名第2的...

傳內馬爾不顧防疫令辦除夕趴 巴西檢方調查

巴西檢方今天表示，正在調查有關法國甲級聯賽巴黎聖日耳曼隊巴西足球巨星內馬爾（Neymar）計畫在里約熱內盧附近自家豪宅舉...

羽球／球王桃田賢斗要事宣布 非喜訊而是想開YouTube頻道

世界排名第一的「球王」桃田賢斗，昨日在個人推特上貼文，寫下：「我有事想向大家發表，明天12月31日的晚上6點（台灣時間晚上5點）會在推特宣布。」 皆さんに発表したい事があります。明日、12月31

高球／45歲生日快樂 伍茲堆高職涯數據還沒停止

高爾夫是一種圍繞數字的比賽。有標準桿和碼數、鐵桿和木桿，球數和球洞等等。在討論與比賽相關令人印象深刻的數字時，沒有人能比...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。