羽球／印尼黃金男雙 成戴資穎同門
台灣出身的國際羽球運動品牌VICTOR旗下最知名的就是「世界球后」戴資穎，今天品牌宣布迎接三屆世錦賽金牌、世界排名第2的印尼男雙傳奇組合阿山（Mohammad Ahsan）／塞提阿萬（Hendra Setiawan）加入。
33歲的阿山和36歲的塞提阿萬2012年開始攜手，2013年就打下包括世錦賽在內的多個金盃，16年雖曾拆夥，兩人18年重新合拍，隔年再創巔峰，延續國際賽事11度闖入決賽的超狂狀態，不但相隔6年重返世界王座，且單季橫掃全英公開賽、世界錦標賽和世界巡迴賽總決賽三大賽冠軍，創下搭檔新猷。
新年加入新廠牌，阿山說：「我們很開心也很榮幸成為VICTOR一員，希望能一起追求卓越、贏得更多比賽！」
身為2008北京奧運金牌得主，塞提阿萬也為新年度設下目標，「我們會全力以赴，目標是一起站上奧運頒獎台！」兩人盼以最佳狀態續寫紀錄，向東京奧運前進。
國際羽壇賽事1月將在泰國重啟，印尼傳奇男雙就會穿上新戰袍和新拍亮相。
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