快訊

萊豬自治條例無效 消基會批：政府玩法弄權 民生不安寧　

影／超美！山毛櫸步道下雪了 原本黃金林變成北國雪景

聽新聞
test
0:00 / 0:00

羽球／新年新贊助 「麟洋配」再合體

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
優乃克股份有限公司總經理宮前輝久（中）迎接李洋（左）加入。圖／台灣優乃克股份有限公司提供
優乃克股份有限公司總經理宮前輝久（中）迎接李洋（左）加入。圖／台灣優乃克股份有限公司提供

2019年初開始聯手爭戰，我國羽球男雙組合「麟洋配」王齊麟／李洋現已是世界排名第7的「黃金男雙」，2021年第一天兩人再度合體，李洋加入YONEX TAIWAN優乃克股份有限公司，和王齊麟成為「同門」，出征泰國的亞洲公開賽就將穿上嶄新戰袍和球拍爭取佳績。

優乃克股份有限公司總經理宮前輝久表示，2019年第一次看到李洋在場上打球時，覺得李洋殺球很有震撼力，所以極力爭取李洋加入YONEX團隊，加上持續支持的王齊麟，相信「麟洋配」可以站上男雙世界第一的目標。

宮前輝久提到，2021年適逢YONEX創立75周年，東京奧運也因疫情順延至2021年舉辦，優秀的李洋也在今年加入YONEX團隊，這對品牌、選手來說是「強強聯手」；品牌將秉持著以獨創的技術和最棒的產品、貢献給全世界的經營理念，製作出最優質的產品裝備，讓選手在場上無後顧之憂發揮強強戰力，取得最佳成績。

簽約儀式中，「麟洋配」也公布2021年的賽事戰袍及李洋的征戰利器 NF800，NANOFLARE系列羽球拍有雙打賽事中前場小球的細膩特性及提升殺球效率，不僅能用快速而強力的殺球壓倒對手，也能對付刁鑽角度的網前小球，除了是職業選手的戰拍外，也深受業餘選手的喜愛。

李洋和王齊麟簽約儀式也為自己的愛拍塗上贊助商圖案，並期待重啟賽事的兩站亞洲公開賽及接續進行的BWF世界巡迴賽總決賽打出佳績。

李洋（左）和王齊麟展示新戰袍與戰拍。圖／台灣優乃克股份有限公司提供
李洋（左）和王齊麟展示新戰袍與戰拍。圖／台灣優乃克股份有限公司提供
優乃克股份有限公司總經理宮前輝久（右）迎接李洋加入。圖／台灣優乃克股份有限公司提供
優乃克股份有限公司總經理宮前輝久（右）迎接李洋加入。圖／台灣優乃克股份有限公司提供
李洋（左）和王齊麟簽約儀式為自己的愛拍塗上贊助商圖案。圖／台灣優乃克股份有限公司提供
李洋（左）和王齊麟簽約儀式為自己的愛拍塗上贊助商圖案。圖／台灣優乃克股份有限公司提供

王齊麟 羽球

延伸閱讀

羽球／球王桃田賢斗要事宣布 非喜訊而是想開YouTube頻道

戴資穎出征羽球泰國賽 首戰對手妮恰翁

羅小白挺7月肚合體老公 獻第一次卻凸槌

羽球／不愧是球后！戴資穎拍廣告空檔也揮拍

相關新聞

羽球／新年新贊助 「麟洋配」再合體

2019年初開始聯手爭戰，我國羽球男雙組合「麟洋配」王齊麟／李洋現已是世界排名第7的「黃金男雙」，2021年第一天兩人再...

元旦健走戴口罩 柯文哲連6年捧場促健康

由「飛躍羚羊」紀政所發起的元旦健走，今天在台北花博公園舉行，連續6年參與的台北市長柯文哲認為，無論疫情如何演變，身體健康...

傳內馬爾不顧防疫令辦除夕趴 巴西檢方調查

巴西檢方今天表示，正在調查有關法國甲級聯賽巴黎聖日耳曼隊巴西足球巨星內馬爾（Neymar）計畫在里約熱內盧附近自家豪宅舉...

羽球／球王桃田賢斗要事宣布 非喜訊而是想開YouTube頻道

世界排名第一的「球王」桃田賢斗，昨日在個人推特上貼文，寫下：「我有事想向大家發表，明天12月31日的晚上6點（台灣時間晚上5點）會在推特宣布。」 皆さんに発表したい事があります。明日、12月31

高球／45歲生日快樂 伍茲堆高職涯數據還沒停止

高爾夫是一種圍繞數字的比賽。有標準桿和碼數、鐵桿和木桿，球數和球洞等等。在討論與比賽相關令人印象深刻的數字時，沒有人能比...

ELEVEN SPORTS接手FOX體育頻道 沒提美、日職棒轉播

體育台ELEVEN SPORTS今天宣布，明年1月1日起將承接原FOX體育台的73與74台，在中華電信MOD上則是211...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。