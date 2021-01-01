羽球／新年新贊助 「麟洋配」再合體

2019年初開始聯手爭戰，我國羽球男雙組合「麟洋配」王齊麟／李洋現已是世界排名第7的「黃金男雙」，2021年第一天兩人再度合體，李洋加入YONEX TAIWAN優乃克股份有限公司，和王齊麟成為「同門」，出征泰國的亞洲公開賽就將穿上嶄新戰袍和球拍爭取佳績。

優乃克股份有限公司總經理宮前輝久表示，2019年第一次看到李洋在場上打球時，覺得李洋殺球很有震撼力，所以極力爭取李洋加入YONEX團隊，加上持續支持的王齊麟，相信「麟洋配」可以站上男雙世界第一的目標。

宮前輝久提到，2021年適逢YONEX創立75周年，東京奧運也因疫情順延至2021年舉辦，優秀的李洋也在今年加入YONEX團隊，這對品牌、選手來說是「強強聯手」；品牌將秉持著以獨創的技術和最棒的產品、貢献給全世界的經營理念，製作出最優質的產品裝備，讓選手在場上無後顧之憂發揮強強戰力，取得最佳成績。

簽約儀式中，「麟洋配」也公布2021年的賽事戰袍及李洋的征戰利器 NF800，NANOFLARE系列羽球拍有雙打賽事中前場小球的細膩特性及提升殺球效率，不僅能用快速而強力的殺球壓倒對手，也能對付刁鑽角度的網前小球，除了是職業選手的戰拍外，也深受業餘選手的喜愛。