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元旦健走戴口罩 柯文哲連6年捧場促健康
由「飛躍羚羊」紀政所發起的元旦健走，今天在台北花博公園舉行，連續6年參與的台北市長柯文哲認為，無論疫情如何演變，身體健康最重要，來河濱公園走一走，對健康有好處。
元旦健走活動自2004年開始已連續18年舉辦，今年未受疫情中斷，參加健走的民眾戴上口罩出發，台北市長柯文哲、體育署署長張少熙、國民健康署署長王英偉、99歲老頑童林友茂等人也到場支持這項活動。
元旦健走活動特別向警消、醫護人員等無名的防疫英雄致敬，柯文哲表示，2020年選出的年度代表字是「疫」，這也不意外，整個2020年籠罩在新冠病毒的陰影之下，現在疫苗已經上市，估計大家再撐7、8個月，整個世界就會脫離疫情的陰影。
柯文哲也認為，不管有沒有疫情，身體健康最重要，由希望基金會辦理的元旦健走有助健康，「算一算18年來，我當市長6年來都有參加，一定要給紀政、紀姊捧場一下」。
今年也是東京奧運年，張少熙認為，元旦健走是今年第一場大型體育活動，希望能帶動全民瘋運動的風氣，「這樣的風氣能夠一直影響到我們參加東京奧運，也為我們參加奧運的選手祝福」。
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