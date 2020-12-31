傳內馬爾不顧防疫令辦除夕趴 巴西檢方調查

巴西檢方今天表示，正在調查有關法國甲級聯賽巴黎聖日耳曼隊巴西足球巨星內馬爾（Neymar）計畫在里約熱內盧附近自家豪宅舉辦大型新年派對，不顧防疫令的相關報導。

幾個接近內馬爾的消息來源都否認內馬爾有舉辦此類盛大派對的計畫；內馬爾自己則僅是上傳社群網站一張他與友人在遊艇上的合照，地點在巴西南部州聖卡塔里納（Santa Catarina）外灘，更平添事件的神秘性。

里約熱內盧檢察官辦公室在聲明中表示，在接獲幾件以報紙報導為依據的申訴後，已經對內馬爾計畫主辦的活動展開調查。

檢方也敦促內馬爾本人，以及豪宅所在的高級社區和附近另一居住社區，就「賓客人數、派對籌組，以及是否實施任何防疫措施」，儘快提出澄清說明。