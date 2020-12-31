HBL／高雄巨蛋初體驗 三民近鄉情怯

隊史首度到學校步行就可到的高雄巨蛋出賽，三民家商今天在破千位同學加油聲下卻「近鄉情怯」，遭109學年HBL男甲複賽第2戰對手東泰高中飆破百分，最終以71：108吞下2連敗，迎接高雄巨蛋首勝還要再等。

HBL男複賽從105學年登上高雄巨蛋，三民在同學年被拒於12強外，直到今年才重返複賽；昨天首戰三民在另個球場高雄中學體育館出賽，今天首度「攻蛋」，高雄市長陳其邁也親臨擔任開球嘉賓。

不過三民高雄巨蛋初體驗，首節就被東泰轟下32分，半場42：58落後，第四節又僅拿9分，以大比數差距苦吞2連敗。

三民教頭謝玉娟形容，終於踏上高雄巨蛋，儘管比賽結果落敗，但球員展現的抗壓性不差，「我們弟弟的心理素質，承受壓力的程度是70分，擔心啦啦隊會嚇死自己人，但還好，不過球技是不及格。」她坦言今年球隊身體素質非近年最佳，靠團隊和助教潘偉銘投入卻突破「高雄巨蛋魔咒」，只盼接續能打出「漂亮的球」，高三球員能透過比賽找到明確下一步。

三民今天動員超過40個班進場，東泰教頭高丁國柱笑說，球隊上學年就曾在台北體育館感受成功高中的「完全主場」，今天的場面球員沒受影響，勝場開張後希望至少打下3勝，拚分組前3直接晉級8強。