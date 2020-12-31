ELEVEN SPORTS接手FOX體育頻道 沒提美、日職棒轉播

體育台ELEVEN SPORTS今天宣布，明年1月1日起將承接原FOX體育台的73與74台，在中華電信MOD上則是211及214台；並宣布台灣區新任總經理孫至誠將到任。

FOX將營運至今天為止，ELEVEN SPORTS表示，目前尚有部分系統台仍未安排將頻道移至73台及74台、甚至還有部分地區完全未上架，「但我們會持續和業者溝通取得共識，這些地區的觀眾可透過ELEVEN SPORTS的官網來收看我們的內容。」

ELEVEN SPORTS指出，新的一年不僅要努力，還要更上一層樓，「體育媒體產業面臨寒冬，這塊市場沒能持續擴大是台灣觀眾一大損失，但堅持我們的路將是意志力的拚鬥，希望台灣觀眾持續給予ELEVEN SPORTS鞭策指導，我們將全力以赴繼續進步。」

針對頻道主賽事部分，明年第一季ELEVEN體育一台主要會有NBA美國職籃、TVL企業排球聯賽及英超6大豪門賽事；ELEVEN體育二台則是以UBA大專籃球、學生棒球聯賽及英超其他球隊之賽事。

接下來2月有FIBA亞洲盃資格賽第2階段；3月則將迎接中華職棒開打。ELEVEN SPORTS表示，更多賽事內容亦積極評估中，「尤其是在2個頻道的架構下，我們責無旁貸必將為台灣觀眾帶來更多精彩的比賽。」

至於新任台灣區總經理孫至誠，過去曾任國際管理集團IMG大中華地區之負責人，加入ELEVEN SPORTS前曾是SlamBall China董事長兼CEO、全球斯籃博運動發展聯盟（Multinational SlamBall AthleticsAssociation）創辦人兼聯合主席。

孫至誠表示，「現在體育媒體面臨一個瓶頸，如何衝破並且走向康莊大道，這將是我們未來必須面對且要突破的嚴峻挑戰。體育如此地有魅力，我們希望透過不同過往的策略來擴大這個市場，讓更多人接觸進而陷入體育迷人之處。」