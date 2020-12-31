F1／七冠王漢米爾頓 將獲英女王冊封爵士頭銜

F1七冠車王漢米爾頓將在2021年獲英國女王冊封為爵士！35歲的車王今年在土耳其大獎賽確立自己生涯七冠，追平車神舒馬克的地位，2020年初也獲得象徵年度最佳運動員的勞倫斯世界體育獎，如今更收到大禮：英國女王新年的授勳封爵，漢米爾頓在場外積極對抗種族歧視、成立委員會維護賽場平權，都是讓他拿到稀有爵士稱號的原因。

獲冊封爵士頭銜

《F1新聞》提到，F1七冠車王漢米爾頓今年拿到的榮譽不計其數，先是在2020年初獲得勞倫斯世界體育獎的殊榮，該獎代表的是總括所有體育領域內年度最佳運動員，隨後在土耳其大獎賽，漢米爾頓拿下追平車神舒馬克的第七冠，如今更在年終獲得更難能可貴的榮譽。

根據《英國廣播公司》報導，英國女王31日公布新年榮譽冊封榜，漢米爾頓獲得榮譽等級極高的爵士封號，未來他的名字後將加上「爵士」。源自中世紀的大英帝國勳章制度，是頒發給少數在某個領域取得傑出成就者，但數量稀少，過往F1獲獎者僅5人。

場外關心種族議題

漢米爾頓獲獎原因不難猜，即將上任的F1首席官多梅尼卡里就稱讚說，漢米爾頓是賽車界的巨人，不論在場內外的成就都很偉大，賽場內的漢米爾頓拿下生涯第七冠，並以總計95個勝場超越車神舒馬克的91勝，未來還有持續推高「漢米爾頓障礙」的可能。

《另一則F1新聞》報導，漢米爾頓在賽場外成就也斐然，這位黑人車手相當關心種族議題，他在今年BLM議題後推動同名委員會成立，目的是為了讓賽車界的文化包容性與時俱進，讓更多有色人種也能同場競技，漢米爾頓舉出自己為例，年輕時期常因為膚色而被觀眾嘲諷，面對種族主義攻擊時感到孤單，他盼能為後來者改善局面。

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