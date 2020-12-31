FOX體育跨年夜告別台灣 ELEVEN SPORTS元旦接手73、74台

ELEVEN SPORTS於今天宣布，自110年1月1日起，ELEVEN體育一台將從75台移至73台；ELEVEN體育二台將正式在基本頻道跟大家見面，頻位在74台。

ELEVEN SPORTS感謝國家通訊傳播委員會及系統業者，接下來期望為台灣市場帶來跟以往不同的新面貌。同時正式宣布台灣區新任總經理為孫至誠先生。

以下為ELEVEN SPORTS給觀眾信：

2020年是動盪不安的一年，其中對於體育產業所造成的衝擊更是前所未見的重創。台灣棒球迷們何其有幸，在台灣防疫人員的努力及中華職棒聯盟、樂天桃猿球團、統一7-ELEVEn獅球團、富邦悍將球團、中信兄弟球團用心規畫之下，中職賽季雖然延遲但仍順利開打。自季初閉門開打到逐步讓大家進場，感謝全國人民的團結讓台灣成為世界第一。而ELEVEN SPORTS更是感激這樣的防疫成果，讓我們至少可以順利轉播中華職棒的一軍及二軍賽事，並且透過電視/網路等多元平台送到觀眾眼前，尤其是今年增加了英語轉播，讓海外沒有賽事收看的棒球迷們，不但在隔離期間有了娛樂節目，也進一步向海外推廣中華職棒。

而接下來將是我們的蛻變之時，2021年1月起，ELEVEN SPORTS以如履薄冰、戰戰兢兢的心情，承接前人耕耘許久的頻位：有線電視為73台及74台；而在中華電信的MOD平台上，為211台及214台。針對頻道相關主賽事的部分，2021年第一季，ELEVEN體育一台主要會有NBA美國職籃、TVL企業排球聯賽及英超六大豪門賽事；ELEVEN體育二台則是以UBA大專籃球、學生棒球聯賽及英超其他球隊之賽事。接下來，二月有FIBA亞洲盃資格賽的第二階段；三月則將迎接中華職棒的開打。更多賽事內容，我們亦積極評估中，尤其是在兩個頻道的架構下，我們責無旁貸必將為台灣觀眾帶來更多精彩的比賽。

目前尚有部分系統台仍未安排將ELEVEN兩頻道移至73台及74台、甚至還有部分地區完全未上架，但我們會持續和業者溝通取得共識。這些地區的觀眾，您也可透過ELEVEN SPORTS的官網來收看我們的內容。新的一年，ELEVEN SPORTS不僅要努力，還要更上一層樓。體育媒體產業面臨寒冬，這塊市場沒能持續擴大是台灣觀眾一大損失，但堅持我們的路將是意志力的拚鬥。希望台灣觀眾持續給予ELEVEN SPORTS鞭策指導，我們將全力以赴繼續進步，也請大家期待我們接下來陸續帶給台灣觀眾的新面貌。

本公司亦藉此機會正式佈達新任總經理孫至誠先生到任之訊息。孫至誠先生累積長達30年的體育產業經驗，舉凡體育版權、科技、投資等等不同領域，足跡遍及中港台三地及歐洲。孫先生過去曾任國際管理集團IMG大中華地區之負責人，加入ELEVEN SPORTS之前曾是SlamBall China的董事長兼 CEO 、 全球斯籃博運動發展聯盟 (Multinational SlamBall Athletics Association) 創辦人兼聯合主席。孫至誠總經理對於ELEVEN SPORTS未來的規畫充滿期許，除鞏固重要的頻道業務外，也將因應潮流、力求轉型，著重於新媒體及線上線下的互動，充分期待開創出和傳統體育媒體不同的道路。孫總經理表示：「ELEVEN SPORTS在台灣落地生根至今，一路上十分幸運遇到許多貴人相助。現在，體育媒體面臨一個瓶頸，如何衝破並且走向康莊大道，這將是我們未來必須面對且要突破的嚴峻挑戰。體育如此地有魅力，我們希望透過不同過往的策略來擴大這個市場，讓更多人接觸進而陷入體育迷人之處。」