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羽球／球王桃田賢斗下午有大事要宣布 喜訊還是...

聯合新聞網 / 綜合報導
桃田賢斗。 歐新社
桃田賢斗。 歐新社

世界排名第一的「球王」桃田賢斗，昨日在個人推特上貼文，寫下：「我有事想向大家發表，明天12月31日的晚上6點（台灣時間晚上5點）會在推特宣布。」

據日媒《日刊運動》報導，31日下午日本隊的女子雙打選手高橋禮華與她的女雙搭檔松友美佐紀的混雙搭檔金子祐樹宣布結婚，不禁讓外界猜測桃田賢斗是否也要接力發布自己步上紅毯的喜訊。

桃田賢斗今年遠征馬來西亞捲入嚴重交通事故，經過11個月的休養在日本選手錦標賽上完美復出，拿下男單三連霸。

日本 馬來西亞 事故 結婚

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