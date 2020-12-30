戴資穎出征羽球泰國賽 首戰對手妮恰翁

BWF明年1月將在泰國曼谷舉辦2站亞洲公開賽和年終賽，首站籤表出爐，世界球后戴資穎首戰對手為泰國女將妮恰翁，台灣羽球一哥周天成首輪將與泰國選手坦農薩克交手。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）肆虐，世界羽球聯盟（BWF）世界巡迴賽今年大多喊卡，BWF決定在泰國曼谷舉行攸關年終賽資格的兩站亞洲公開賽，分別將在明年1月12日、19日開打，選手得在1月3日抵達泰國，並隔離7天；而原訂年底登場的年終賽也改至明年1月27日在泰國舉行。

不過，在首站泰國賽籤表出爐前，考量全球疫情情況，中國隊已宣布退出明年1月在泰國舉行的3站賽事。

台將這次由戴資穎、周天成領軍，「羽球王子」王子維、男雙組合王齊麟與李洋都將參戰，戴資穎自3月中全英公開賽結束後，未再參加國際賽，睽違近10個月再度出征，根據BWF公布首站泰國賽籤表，戴資穎首戰將迎戰世界排名第22的泰國女將妮恰翁（NitchaonJindapol），雙方過去9度交手，戴資穎以8勝1敗占上風。

面對首站泰國賽即將到來，戴資穎昨天也在個人社群平台Instagram留言，「我會努力，直到最後」。

周天成今年10月曾征戰丹麥公開賽，最終4強止步，第一站泰國賽首輪對手為世界排名第39的泰國選手坦農薩克（Tanongsak Saensomboonsuk），生涯7度碰頭，周天成拿下4勝，且近期對戰4連勝。

王子維、「麟洋配」首輪將分別與法國選手利弗德斯（Brice Leverdez）、丹麥組合奧斯陸（Kim Astrup）與拉斯穆森（Anders Skaarup Rasmussen）交手，將爭奪16強門票。