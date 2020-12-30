2021表訂體壇賽事 恐因疫情再延期？

2020年受到疫情打擊未能如期舉辦的大型體育賽事眾多，外媒特別羅列2021「表訂」要舉行的項目，最受矚目的還是東京奧運與歐國盃足球。儘管當前疫情變種新聞充斥，但外媒仍認為順延到2021年的賽事勢在必行，包含幾項涉及奧運資格的賽事如印度羽球公開賽、室內田徑錦標賽、拳擊奧運資格賽，以及夏季的歐國盃足球、正戲東京奧運。

細數2021大型賽事

根據《FreePress新聞網》彙整報導，2020年因為疫情而取消的體育賽事部分推延到2021年，該文整理出幾項表訂明年舉行的焦點賽事。按照時間軸，最先登場是春季的泰國羽球公開賽、澳網、世界田徑室內錦標賽、射擊世界盃，夏季則依序是印度500強公開賽、拳擊奧運資格賽、法網。

法網過後就是順延一年的歐洲足壇盛事歐國盃，歐國盃原先是非世界盃的偶數年的重大賽事，又被稱為「小世界盃」，本應該在2020年夏季打響。歐國盃一落幕，全球體育焦點將暫時回到網球，溫網將在跳過一年後回歸，接著就是夏季重頭戲東京奧運。

印泉網賽再次延期

雖然外媒表訂了這些賽事，但當前疫情變種消息充斥，是否持續順延難以預料。《外媒》30日報導，年初疫情打擊下全球最先宣布取消的第一個大型賽事、印第安納泉網球賽又成為「第一個」表態的項目，原定在明年3月舉辦的印第安納泉賽事已經宣布順延，官方盼能順延在同年舉辦。

同理，歐國盃與東奧隱憂陸續浮上檯面，先是英超近期首度出現「染疫人數過多」延賽的消息（28日曼城與艾佛頓），歐陸足球照舊舉行逐漸令人質疑；至於東奧，日本封國消息讓人不安，媒體預估2月底到3月中將是關鍵期，到了該時間點未能控制住疫情，東京奧運前途將一片黯淡。

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