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出現變種病毒國家選手 日擬暫停入境至1月底

中央社 / 東京30日綜合外電報導
日本暫停讓出現變種病毒國家的體育選手入境。 美聯社
日本暫停讓出現變種病毒國家的體育選手入境。 美聯社

日本共同社報導，關於允許參加明年東京奧運賽事和強化集訓的外國選手與工作人員入境日本的體育特例措施，將暫停對出現變種病毒的國家或地區適用，時間到2021年1月底。

日本政府已向日本奧會（JOC）等傳達方針，將暫停對出現變種新型冠狀病毒的部分國家和地區適用該措施。

日本政府這項作法是為了對出現變種病毒的國家和地區，加強邊境管控。此外，自這些國家和地區回國的日本選手原本可放寬自主隔離規定，如今也不再適用。為迎接東京奧運，日本政府決定徹底進行防疫。

此次暫停適用的對象包括英國、南非、法國、義大利、比利時等；從這些國家回國的日本選手雖可入境，但必須隔離14天，且不能進行之前允許的參加賽事及練習等活動。擁有簽證的外國教練待遇相同。

比利

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