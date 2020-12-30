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培育郭婞淳、楊俊瀚 原住民運動人才計畫今成果發表

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
體育署培育優秀原住民族學校運動人才執行計畫今天舉行成果發表。圖／體育署提供
體育署培育優秀原住民族學校運動人才執行計畫今天舉行成果發表。圖／體育署提供

為培育優秀原住民族運動人才，體育署自101年起規劃、辦理「培育優秀原住民族學校運動人才執行計畫」，透過各項選才、訓練、競賽輔導等落實於各專長項目訓練教學，並提供培育學生選手之生活照顧及課業輔導等協助，以達到運動成就、學科成績提升的理想，今天也辦理該執行計畫成果發表會，展現優秀原民選手人才培育成果。

體育署主任秘書葉丁鵬表示，辦理該計畫迄今9年，已培育多名優秀原住民族選手，並在國際運動競技舞台上展現其優秀運動實力，其中包括舉重女神郭婞淳、短跑最速男楊俊瀚跆拳道女將蘇柏亞於學生時期都是本計畫重點培訓之潛力選手，這也顯示了在校提供專業資源，培育基層選手的重要性。

在原住民族各項教育政策有所前進的今年，體育署彙整歷屆計畫培訓之學生選手運動表現成果，並邀請歷屆培訓，舉重選手洪萬庭（102-103年培育選手）及體操選手游朝偉（101年培育選手，現為台東台坂國小教練）與現任培訓體操選手黃彥章（101-106年培育選手）出席成果發表會活動，分享入選培育計畫後給予自身運動訓練上的幫助與心得。

游朝偉表示在入選培訓計畫時期會，體育署會安排定期的檢測，針對受傷的部分提供基本的復健治療，並提供教練訓練調整的建議，來幫助選手維持健康的狀態；洪萬庭也分享到，因為舉重的訓練是需要大量的營養補充，除了學校原本所提供的餐外，計畫所補助的營養費，補強選手所需的補給品，加強力量型運動種類訓練時的所需能量。

體育署表示，本次成果發表會，展現歷年培育選手成效及與時俱進的成長與變革。在辦理計畫的9年期間，除了增加培訓選手名額由每年100位增至每年140位，另外培訓運動種類也擴及田徑、拳擊、舉重、跆拳道、柔道、體操、射箭、角力、空手道、射擊等10項種類，期望透過遴選機制及運動選才方式發掘更多潛力優秀原住民族運動人才，並以全方位規劃，提升及強化原住民族學生體育運動人才培育發展政策。

舉重 跆拳道 楊俊瀚

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