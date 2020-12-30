快訊

強制送中「12港人案」：中國「貌似從輕」的秘密審判

西門町舉牌徵炮友要求「乾淨溫柔」 2女遭警帶回詢問

聽新聞
test
0:00 / 0:00

體操／最接近奧運一次 游朝偉決定任性一回

中央社 / 台北30日電
體操好手游朝偉（圖）為了完成已故教練遺願，這次他決定任性一次，暫時卸下台坂國小教練教鞭，全心投入東京奧運備戰。 中央社
體操好手游朝偉（圖）為了完成已故教練遺願，這次他決定任性一次，暫時卸下台坂國小教練教鞭，全心投入東京奧運備戰。 中央社

在追尋夢想與社會責任的天平兩頭，體操好手游朝偉找不到完美平衡點，為了完成已故教練遺願，這次他決定任性一次，暫時卸下台坂國小教練，全心投入東京奧運備戰。

台東台坂國小體操隊教練董恆毅素有「體操教父」美名，今年5月他為保護從單槓下跌落的選手，不慎失去重心墜地撞倒頸椎辭世。

董恆毅生前一直期盼子弟兵游朝偉能成為台東第一個奧運體操選手，而在他離開人世後，游朝偉不但接下教練兵符，在台坂國小當起基層教練，一方面也持續訓練，盼能完成教練遺志。

目前在高雄國家運動訓練中心培訓的游朝偉，每週五訓練結束後，就會搭乘火車返回台東，身分也從選手轉成教練，不過眼看明年1月國家隊選拔賽就要登場，國家隊教練也勸他：「最好專心衝刺備戰。」

游朝偉承認，他放不下台東的孩子，又割捨不了奧運夢與教練的託付，直到12月中學校請來代理體操教練，才讓他喘一口氣，「我已經27歲了，這是我最接近奧運的一次，所以就讓我任性一次。」

就算短暫卸下兵符，游朝偉仍覺得他未盡應有的社會責任，因此他在新教練上任之初，仍是高雄、台東兩地跑，「新的教練還不熟悉孩子，在這段過渡期我會陪著他和小朋友一起適應，等到一切就緒，就會把所有心力放在準備奧運選拔賽。」

體育署今天舉辦培育優秀原住民族學校運動人才計畫成果發表會，排灣族的游朝偉過去9年都是計畫中的一份子，他強調，透過這個計畫幫助他得以在求學與訓練中兼顧，也期望未來這個計畫可以培養出更多台灣體壇的好手，為國爭光。

延伸閱讀

奧運人鐵馬花東一日挑戰 鄭兆村、黃士峰出席晚會站台

奧運都能延後 跨年非辦不可？

東奧預算上推到159億美元 奧會史上第三貴

北京體育大學霹靂舞班11人全是男生 為了衝巴黎奧運拚了！

相關新聞

ELEVEN體育一、二台 元旦起改至73、74台

ELEVEN體育一台將在明年元旦起移至73台、體育二台則將改至74台，並維持每周四、五、六三天進行NBA直播的服務，包括...

FOX體育台下架 400萬戶元旦起改看ELEVEN SPORTS

NCC今天審議FOX體育台遞補頻道，明年元旦起，凱擘、中嘉數位等404萬用戶將可收看ELEVEN SPORTS 1、EL...

培育郭婞淳、楊俊瀚 原住民運動人才計畫今成果發表

為培育優秀原住民族運動人才，體育署自101年起規劃、辦理「培育優秀原住民族學校運動人才執行計畫」，透過各項選才、訓練、競...

柔道／睽違一年 連珍羚1月出征卡達大師賽

雖因新冠肺炎疫情衝擊，旅日好手「柔道女王」連珍羚在整年沒有賽季的情況下結束2020年，不過她已確定2021年開季就重返戰...

網球／19歲女網新秀下海賣性感照 網嘆：頭洗了一切都毀了

澳洲19歲女網新秀日前開始在成人付費平台OnlyFans曬出自己的性感照，希望在疫情期間工作暫緩之際還能賺點外快。

出現變種病毒國家選手 日擬暫停入境至1月底

日本共同社報導，關於允許參加明年東京奧運賽事和強化集訓的外國選手與工作人員入境日本的體育特例措施，將暫停對出現變種病毒的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。