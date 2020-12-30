體操／最接近奧運一次 游朝偉決定任性一回

在追尋夢想與社會責任的天平兩頭，體操好手游朝偉找不到完美平衡點，為了完成已故教練遺願，這次他決定任性一次，暫時卸下台坂國小教練，全心投入東京奧運備戰。

台東台坂國小體操隊教練董恆毅素有「體操教父」美名，今年5月他為保護從單槓下跌落的選手，不慎失去重心墜地撞倒頸椎辭世。

董恆毅生前一直期盼子弟兵游朝偉能成為台東第一個奧運體操選手，而在他離開人世後，游朝偉不但接下教練兵符，在台坂國小當起基層教練，一方面也持續訓練，盼能完成教練遺志。

目前在高雄國家運動訓練中心培訓的游朝偉，每週五訓練結束後，就會搭乘火車返回台東，身分也從選手轉成教練，不過眼看明年1月國家隊選拔賽就要登場，國家隊教練也勸他：「最好專心衝刺備戰。」

游朝偉承認，他放不下台東的孩子，又割捨不了奧運夢與教練的託付，直到12月中學校請來代理體操教練，才讓他喘一口氣，「我已經27歲了，這是我最接近奧運的一次，所以就讓我任性一次。」

就算短暫卸下兵符，游朝偉仍覺得他未盡應有的社會責任，因此他在新教練上任之初，仍是高雄、台東兩地跑，「新的教練還不熟悉孩子，在這段過渡期我會陪著他和小朋友一起適應，等到一切就緒，就會把所有心力放在準備奧運選拔賽。」

體育署今天舉辦培育優秀原住民族學校運動人才計畫成果發表會，排灣族的游朝偉過去9年都是計畫中的一份子，他強調，透過這個計畫幫助他得以在求學與訓練中兼顧，也期望未來這個計畫可以培養出更多台灣體壇的好手，為國爭光。