柔道／睽違一年 連珍羚1月出征卡達大師賽

雖因新冠肺炎疫情衝擊，旅日好手「柔道女王」連珍羚在整年沒有賽季的情況下結束2020年，不過她已確定2021年開季就重返戰場，預計出征明年1月11日登場的卡達大師賽，找回比賽感覺。

卡達大師賽只邀請每個量級排名前36名的選手參加，連珍羚目前女子57公斤級世界排名第12名，將於1月7日從日本出發參賽；受邀參賽的還有男子60公斤級世界排名第11的「柔道男神」楊勇緯。

終於要重返國際戰場，連珍羚說：「沒什麼特別的壓力，不過因為一年都沒有比賽，所以1月開始能有比賽我覺得很棒，希望能藉由比賽，在奧運前讓自己找回比賽的感覺。」她強調，在東京奧運站上頒獎台的目標不會因疫情受影響，「自己已在練習中把能做的事情都準備好了，現在就等上場展現出屬於自己的柔道。」

連珍羚長年旅日，今年4月日本發布將近2個月的緊急事態宣言，連珍羚在東京所屬的小松製作所的女子柔道隊也因應政府宣言，停止訓練近2個月；無法進行正常訓練期間，連珍羚從飲食到睡眠上仍保持與訓練時相同的習慣，除利用家裡簡單的健身工具或者居住處附近的階梯作自主訓練外，其餘時間她也做了許多過去從未有過的新嘗試。

她開始撰寫在網站撰寫文章，以及在粉絲專頁分享20年來的柔道人生經驗，所屬團隊也協助推出相關周邊，如LINE貼圖、T-SHIRT及帆布袋，讓支持她的粉絲感受這份持續奮戰及迎接挑戰的精神；下半年雖陸續恢復訓練，但由於疫情情況還不穩定，連珍羚的會社以及教練仍以保護選手為第一考量，在日本嚴格控管疫情中的狀態下正常訓練。

經過2020年意想不到的變化，各種進化與進步都在今年發生，連珍羚以「進」一字作為2020年的結語，她說：「今年因為疫情的關係，改變了很多生活方式，也做了很多不一樣的嘗試與訓練方式，讓自己有了不一樣的進化。還有再全世界都非常嚴峻的情況下，還是要努力朝著自己的目標前進！」