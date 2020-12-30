快訊

元旦起非本國籍人士暫緩入境！ 本國籍居檢一戶僅住一人

網球／19歲女網新秀下海賣性感照 網嘆：頭洗了一切都毀了

聯合新聞網 / 綜合報導
澳洲19歲女網新秀日前在成人付費平台OnlyFans曬出自己的性感照。圖／取自sun
澳洲19歲女網新秀日前在成人付費平台OnlyFans曬出自己的性感照。圖／取自sun

澳洲19歲女網新秀葛蘿瓦茲（Angelina Graovac）日前開始在成人付費平台OnlyFans曬出自己的性感照，希望在疫情期間工作暫緩之際還能賺點外快。

英國媒體《太陽報》（The Sun）報導，葛蘿瓦茲目前人在倫敦，準備出征國際網球巡迴賽。她在2年前首次亮相後始終無法闖進大滿貫賽事。

報導指出葛蘿瓦茲是國際網球總會（ITF）女子世界網球巡迴賽常客，但職業生涯37場單打比賽中僅贏得了9場，目前全球排名為1,171。此次開設OnlyFans帳號是為了支應她總收入僅有3500美元（約合新台幣98277元）的慘澹網球事業。

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，葛蘿瓦茲在媒體曝光消息後刪除了IG上幾張性感照，接著發布一張新照片敦促自己要「保持正面」。

網友Bubble De Vere惋惜葛蘿瓦茲轉戰色情業，直言「如果不能自重，一切都毀了。」網友Jammy dodger也說葛蘿瓦茲可以選比較正常的工作，「不是非得在色情產業跟網球圈裡二擇一。」

疫情 澳洲

延伸閱讀

網友手機桌布放女星照 竟遭同事狠酸：像變態

謊稱癌末曬病照還剃頭 她騙善款辦夢幻婚禮被抓包

確診廣達女員工火辣照瘋傳 烏龍本尊曝光超養眼

車禍現場捕捉真理褲辣妹 網鼻血狂流：氣消了

相關新聞

羽球／近10年最具影響力 名球評讚小戴「羽球界費德勒」

BWF(世界羽球聯盟)將在明年一月重啟賽程，而在休賽季期間也製作許多專題，在2020即將倒數時刻，BWF也釋出了「過去十年間最具影響力的女單選手」，世界球后戴資穎也囊括其中，而前英格蘭好手、現任球評的

網球／19歲女網新秀下海賣性感照 網嘆：頭洗了一切都毀了

澳洲19歲女網新秀日前開始在成人付費平台OnlyFans曬出自己的性感照，希望在疫情期間工作暫緩之際還能賺點外快。

奧運人鐵馬花東一日挑戰 鄭兆村、黃士峰出席晚會站台

中華民國奧運人協會將在明年1月3日舉辦「一起成為中華隊－鐵馬花東一日挑戰」，希望提升國人對於東京奧運的關注以及號召為中華...

足球／不畏變種病毒肆虐 英超賽季照常開踢

英格蘭超級足球聯賽本季已進行16輪比賽，雖然聯盟和英足協季前表示，本賽季將不會有暫停或取消的可能。但隨著變種變毒的出現，聖誕至今已有近50場比賽因選手或職員確診而取消，英超方面卻仍不改季前立場，表示疫情不影響球季進行，讓外界十分困惑。

高球／台新銀行贊助 錢珮芸勇奪台哥大公開賽冠軍

台新銀行贊助的旅美球員錢珮芸於本(12)月參加2020台灣大哥大女子公開賽，一路穩紮穩打，最終以206桿(低於標準桿十桿...

田徑／護膝蓋！大同高中軟跑道啟用

台北市立大同高中上周啟用國內首條位在校園內的軟彈跳躍跑道，學校田徑隊教練、也是中華田徑協會副秘書長邱為榮指出，軟跑道的啟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。