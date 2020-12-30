網球／19歲女網新秀下海賣性感照 網嘆：頭洗了一切都毀了
澳洲19歲女網新秀葛蘿瓦茲（Angelina Graovac）日前開始在成人付費平台OnlyFans曬出自己的性感照，希望在疫情期間工作暫緩之際還能賺點外快。
英國媒體《太陽報》（The Sun）報導，葛蘿瓦茲目前人在倫敦，準備出征國際網球巡迴賽。她在2年前首次亮相後始終無法闖進大滿貫賽事。
報導指出葛蘿瓦茲是國際網球總會（ITF）女子世界網球巡迴賽常客，但職業生涯37場單打比賽中僅贏得了9場，目前全球排名為1,171。此次開設OnlyFans帳號是為了支應她總收入僅有3500美元（約合新台幣98277元）的慘澹網球事業。
英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，葛蘿瓦茲在媒體曝光消息後刪除了IG上幾張性感照，接著發布一張新照片敦促自己要「保持正面」。
網友Bubble De Vere惋惜葛蘿瓦茲轉戰色情業，直言「如果不能自重，一切都毀了。」網友Jammy dodger也說葛蘿瓦茲可以選比較正常的工作，「不是非得在色情產業跟網球圈裡二擇一。」
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