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奧運人鐵馬花東一日挑戰 鄭兆村、黃士峰出席晚會站台

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
中華民國奧運人協會將於明年1月3日舉辦「一起成為中華隊－鐵馬花東一日挑戰」活動。圖／取自中華民國奧運人協會粉絲團
中華民國奧運人協會將於明年1月3日舉辦「一起成為中華隊－鐵馬花東一日挑戰」活動。圖／取自中華民國奧運人協會粉絲團

中華民國奧運人協會將在明年1月3日舉辦「一起成為中華隊－鐵馬花東一日挑戰」，希望提升國人對於東京奧運的關注以及號召為中華隊加油，包括田徑標槍雙槍鄭兆村黃士峰也將會在晚會中現身站台，奧運人協會秘書長陳鴻雁透露，協會希望能在每年定期舉辦兩大活動，號召更多奧運人一同加入。

奧運人協會在今年10月剛舉辦完奧運人敬老重陽會，在體育署及中華奧會支持下邀請到1960年代表台灣參加羅馬奧運會的紀政、李伯廷、陳祖烈等老國手出席，帶領國人重新回顧了當年奧運會光景。

而明年初的鐵馬花東一日挑戰，在15日報名截止後也有近百人參加，其中不乏過去曾代表我國征戰各大國際賽事的前國手們，活動將在花蓮火車站集合，一路騎乘約186公里抵達台東東台溫泉飯店，並舉行奧運人晚會，邀請到鄭兆村、黃士峰、國體大校長邱炳坤等人一同參與。

陳鴻雁指出，國內奧運人大概約在500人上下，但約有百分之90的國手在卸下選手身份後就淡出體育圈，而奧運人協會的成立宗旨就是希望結合這些奧運人的力量，給予過去、現役甚至是未來的奧運人更多鼓勵，「協會希望在未來每年都舉辦兩場大型活動，今年就是先試試水溫，也希望有更多奧運人，尤其是年輕一代能夠站出來參與。」

中華隊 黃士峰 鄭兆村

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