足球／不畏變種病毒肆虐 英超賽季照常開踢

英格蘭超級足球聯賽本季已進行16輪比賽，雖然聯盟和英足協季前表示，本賽季將不會有暫停或取消的可能。但隨著變種變毒的出現，聖誕至今已有近50場比賽因選手或職員確診而取消，英超方面卻仍不改季前立場，表示疫情不影響球季進行，讓外界十分困惑。

季前承諾恐破功

《英國衛報》報導，儘管變種病毒在英國境內流竄，聯賽方對於季前「絕不停賽」的承諾仍有信心，英超和英格蘭足協至今甚至從未針對賽季相關應變措施進行討論，讓外界對未來的賽程十分堪憂。

英足協的聲明中僅表示，各隊應遵循隊內防疫守則，避免大量球員和職員在小型密閉空間聚集，且盡量使用視訊方式進行隊內會議。對此，多名隊醫均表示擔憂，他們認為足協應該將眼光放遠放大，在全國疫情嚴重的情況下，如此消極的作為將會為聯盟環境帶來負面影響。

賽程已遭劇烈影響

《ESPN》報導，變種病毒影響，從聖誕節以來已有近50場英超比賽因球、職員染疫而延賽，聯盟內18名隊職員已確診，且多隊出現群聚感染現象。不只是英超，英國的足總杯賽事也將在近期進行第三輪賽事，球隊在區域間的移動將增加傳染的風險。

英國28日增加41385例確診，創下單日新高紀錄。根據官方消息指出，政府單位對於國內職業運動持續進行的立場不變，意即就算確診數字持續攀升，各項賽事也將持續照常進行。此舉將考驗各球團對職員的疫情控管能力，以及聯盟對病毒篩檢量能的準備。

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