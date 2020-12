羽球／近10年最具影響力 名球評讚小戴「羽球界費德勒」

BWF(世界羽球聯盟)將在明年一月重啟賽程,而在休賽季期間也製作許多專題,在2020即將倒數時刻,BWF也釋出了「過去十年間最具影響力的女單選手」,世界球后戴資穎也囊括其中,而前英格蘭好手、現任球評的「克媽」克拉克(Gillian Clark)更是以「羽球界費德勒(Roger Federer)」來稱呼戴資穎。

BWF點出過去十年間最具影響力的女單球員,包括戴資穎、西班牙名將馬琳(Carolina Marin)、泰國一姊依瑟儂(Ratchanok Intanon)、印度好手辛度(Pusarla V. Sindhu)與賽娜(Saina Nehwal)、中國退役名將李雪芮。

受節目邀請的克媽評價戴資穎更是以「羽球界費德勒」來稱呼,認為她與費爸稱霸男網相似,為女單帶來革命性打法:「戴資穎幾乎什麼能力都點滿了,不管是勁爆的體能、優異步伐以及速度,當然也有近乎無敵的高超球技,她將女單帶往新的方向,即便這幾年身旁環伺著中國球員,但她就像是拿著球拍的魔術師,幾乎所有亞洲球員都在模仿她。」

前丹麥球王佛洛斯特(Morten Frost)也認為戴資穎的出現,讓原本枯燥乏味的女單比賽重新吸引了觀眾目光:「從來沒有人像戴資穎那樣打球,她總是能將球控制在球場各個角落,讓對手完全料想不到,但她如此強大的地方,就是無人能及的頂尖技巧以及場上的主宰能力。」

