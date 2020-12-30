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羽球／近10年最具影響力 名球評讚小戴「羽球界費德勒」

聯合新聞網 / 綜合報導
BWF釋出「過去十年間最具影響力的女單選手」影片，世界球后戴資穎也囊括其中，而「克媽」克拉克（Gillian Clark）更是以「羽球界費德勒」來稱呼戴資穎。 美聯社。
BWF釋出「過去十年間最具影響力的女單選手」影片，世界球后戴資穎也囊括其中，而「克媽」克拉克（Gillian Clark）更是以「羽球界費德勒」來稱呼戴資穎。 美聯社。

BWF(世界羽球聯盟)將在明年一月重啟賽程，而在休賽季期間也製作許多專題，在2020即將倒數時刻，BWF也釋出了「過去十年間最具影響力的女單選手」，世界球后戴資穎也囊括其中，而前英格蘭好手、現任球評的「克媽」克拉克（Gillian Clark）更是以「羽球界費德勒（Roger Federer）」來稱呼戴資穎。

BWF點出過去十年間最具影響力的女單球員，包括戴資穎、西班牙名將馬琳（Carolina Marin）、泰國一姊依瑟儂(Ratchanok Intanon)、印度好手辛度（Pusarla V. Sindhu)與賽娜（Saina Nehwal）、中國退役名將李雪芮。

受節目邀請的克媽評價戴資穎更是以「羽球界費德勒」來稱呼，認為她與費爸稱霸男網相似，為女單帶來革命性打法：「戴資穎幾乎什麼能力都點滿了，不管是勁爆的體能、優異步伐以及速度，當然也有近乎無敵的高超球技，她將女單帶往新的方向，即便這幾年身旁環伺著中國球員，但她就像是拿著球拍的魔術師，幾乎所有亞洲球員都在模仿她。」

丹麥球王佛洛斯特（Morten Frost）也認為戴資穎的出現，讓原本枯燥乏味的女單比賽重新吸引了觀眾目光：「從來沒有人像戴資穎那樣打球，她總是能將球控制在球場各個角落，讓對手完全料想不到，但她如此強大的地方，就是無人能及的頂尖技巧以及場上的主宰能力。」

泰國 印度 魔術師 西班牙 丹麥

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