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元旦健走如期登場 邀民眾邁開雙腳驅逐寒冷
寒流即將來襲，全台各地氣溫將驟降，不過元旦健走號召民眾用雙腳驅逐寒冷，現場還備有兩個新台幣10萬元現金的「大禮包」，盼讓民眾在新年第一天就迎來好彩頭。
由「飛躍羚羊」紀政所創立的希望基金會，今年將是連續第18年舉辦元旦健走，希望讓民眾在新年第一天開啟「每日一萬步、健康有保固」模式，用雙腳來幫自己賺健康。
這次活動依舊在圓山花博公園登場，明年1月1日上午8時30分集合，約上午9時從捷運圓山站1號出口出發，一路行經美術公園、新生公園，再從林安泰古厝進入大佳河濱公園，再於大直橋下折返回到會場（全程約7公里）。
由於天氣預報最強寒流即將來襲，主辦單位也透露將透過簡訊通知參與民眾，除要記得佩戴口罩、遵守防疫規定，也希望大家做好保暖工作。
為讓民眾在新年第一天就迎來好彩頭，主辦單位也維持抽獎慣例，今年將提供兩個10萬元現金的「大禮包」，另有10個1萬1000元的「小禮包」，讓大家透過健走賺健康，還能一塊試手氣。
2020年全球都受到新冠肺炎疫情衝擊，主辦單位也希望藉由當天活動，來向全台防疫有功的無名英雄們致敬。
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