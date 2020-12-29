高球／TPGA理事長交接 陳榮興盼場次再增加

台灣職業高爾夫協會（TPGA）今天在台北國賓飯店舉行第九及第十屆理事長交接儀式，在TPGA榮譽理事長許育瑞的監交下，第九屆台灣PGA理事長謝錦昇將協會印信移交給第十屆新任理事長陳榮興。

TPGA榮譽理事長許育瑞指出，TPGA近年經過幾任理事長如謝玉樹、陳志忠及謝錦昇的努力推展下，會務皆蒸蒸日上，尤其至陳志忠達到最高峰，謝錦昇接收下已有的基礎，繼續努力，並辛苦度過今年嚴峻的疫情，他說：「陳榮興理事長擁有過去12年擔任副理事長之職的經驗，在各位前輩引領下，也建立了不少人脈，希望明年的台巡賽與次巡賽的總獎金能有大突破，再創新高紀錄。」

新任理事長陳榮興表示，截至目前為止，明年台巡賽事預計有14至15場，ThreeBond挑戰巡迴賽有九場，目前仍在繼續努力，希望能再增加幾場，他說：「接下這重任是艱鉅的任務，不過我一定會盡己之力，帶領TPGA至最好的層次。」

明年台巡賽14場比賽中主要包括由三商集團董事長翁肇喜總冠名贊助的六場「肇喜登峰巡迴賽」，並有多家球場與企業冠名贊助的比賽。TPGA為了提供更多的機會、挑戰與希望給年輕選手，自2015年起由前理事長陳志忠引進日本公司ThreeBond冠名贊助的次級巡迴賽─ThreeBond挑戰巡迴賽；搭建一塊通往台巡賽的跳板，挑戰巡迴賽的年度獎金排名前五名可獲得翌年台巡賽參賽資格。ThreeBond公司明年連續第七年仍然繼續冠名贊助。

陳榮興也提及，今年因為疫情關係，台巡賽比賽比較少，明年雖然疫情有可能繼續肆虐，但是仍會努力尋找贊助商，雖然有可能如與亞巡賽合作的賽事方面，仍會因疫情關係，必須依照體育署規定外籍選手不能入境，但是國內大賽仍然會持續舉辦，只是比賽的總獎金會減少。