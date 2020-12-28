高球／領先全台 花蓮以心跳變異率測壓選手

藉由引進高科技，選手的心理狀態已經步入量化時代，並可針對缺點予以補強，為了落實這項計畫，教育部體育署和東華大學體育與運動科學系邀請花蓮地區青少年高爾夫選手參與講習和實作，近日將發表研究成果，並逐步推廣至其他各項運動領域。

這項計畫由國立東華大學體育與運動科學系教授林如瀚和楊昌斌共同主持，活動26和27日進行；林如瀚表示，這項研究是透過「心跳變異率」了解選手的心理狀態，當變異率變小時，代表選手受到壓力而產生焦慮，「一般人在沒有壓力的情況下，心跳的變異率很大，一旦感受焦慮，為了集中精神處理狀況，變異率就會變小，我們透過穿戴式的裝置取得選手心跳變化的數據，再分析他的心理狀態。」

林如瀚解釋，研究方法是從千分之一秒看變異率的變化，換言之，每一秒鐘就有一千筆的資料進入，如同引進大數據供研究人員分析，比觀察心跳速度的變化準確近千倍，「為了了解各種情況下的心跳變異，每位參與實驗的小朋友都必須穿戴感應裝置以便監控，並由攝影機全程追蹤，以了解心跳變異率與當時所處情境間的關係。」

曾經是大專籃球明星球員的林如瀚表示，之前已在籃球運動進行過實驗，在計畫主持人之一、同時也是花蓮縣高球委員會總幹事楊昌斌協助下，以相對靜態的高爾夫選手進行第二次實驗，兩者互為驗證；楊昌斌在實作前還告知小朋友比賽將依序排名並頒獎，以增加實驗的準確性。

這項研究可以獲取每位選手容易發生壓力的情況和時間點，以及（不）容易產生焦慮的選手的各項數據，再由台灣體大運動競技系教授莊艷惠進行專業的心理諮詢。