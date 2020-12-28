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澳網／費德勒因傷缺席 墨瑞獲外卡

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
墨瑞。 美聯社
墨瑞。 美聯社

延期3周到明年2月8日開戰的澳網，大會今天宣布會內賽外卡選手，包括前球王「英國希望」墨瑞（Andy Murray）、地主庫金亞起斯（Thanasi Kokkinakis）都直接進入會內賽，這也將是墨瑞生涯第14度參賽。

澳網執行長提列（Craig Tiley）表示，墨爾本展開雙臂迎接墨瑞參賽，「身為5度打進決賽的選手，他在近年澳網歷史上參與許多驚奇戰役。」

墨瑞曾在2010、11、13、15和16年打進澳網最終戰，但離金盃都差最後一勝；他生涯澳網勝場數累積48場，公開化年代後並列第5，位於首位的則是「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）的102勝，不過費德勒因膝傷未癒，確定缺席2021年賽事，從2000年起連續參賽紀錄告終。

澳網今天共頒發7張男單會內門票，除墨瑞和庫金亞起斯，地主柏特（Alex Bolt）、奧康奈爾（Christopher O'Connell）、波爾曼斯（Marc Polmans）、武契奇（Aleksandar Vucic）及印度那加爾（Sumit Nagal）都拿到外卡。

大會還有一張會內外卡沒公布，澳網男子資格賽則是1月10日到13日在多哈舉行。

澳網 墨瑞 費德勒

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