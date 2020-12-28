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疫情未歇東奧延期照辦 明年全球運動賽事規劃塞車

中央社 / 巴黎28日綜合外電報導

新冠肺炎疫情已造成今年全球許多運動比賽被迫取消，隨著第二波疫情來襲，加上重量級東京奧運預定延至明年夏天舉行，各大賽事主辦單位正絞盡腦汁規劃如何在空檔日期塞進比賽。

法新社報導，明年東奧雖仍稱為2020年奧運，但已因2019冠狀病毒疾病（Covid-19，新冠肺炎）疫情而改變。除了成本增加，是否該開放外國觀眾入境，以及該對觀眾和參賽人員採取哪些防護和限制措施，都讓東奧主辦單位和日本政府苦惱不已，即便疫苗普及機率正持續提高。

東奧主辦單位本月初表示，比賽延期至少造成成本增加24億美元（約新台幣674億元）。這是奧運史上首次非戰時延後比賽，東奧成本原已超過130億美元（約新台幣3653億元），如今因必須採取大量防疫措施，導致成本進一步膨脹。

日本民眾對東奧的熱情程度似乎已降溫。7月公布的一份民調顯示，只有1/4的日本人希望東奧明年舉行，大多數人支持再往後延期或直接取消。

東奧主辦單位為控制成本，已減少公關票數量、縮小開幕式及節省吉祥物、廣告橫幅和餐費開支，但至今只省下2億8000萬美元（約新台幣79億元）。

不過，即使疫情尚未消退，主辦單位仍決心讓東奧明年如期舉行。他們希望迎接外國觀眾到來，打算取消隔離規定。此外計劃要求觀眾戴口罩和避免歡呼，以及保留門票存根以利疫調。

東奧主辦單位另將要求運動員晚抵達早離開，以盡量縮短他們待在選手村時間；也會要求他們避免大聲喧嘩和肢體接觸，及比賽和訓練以外時間須戴口罩。選手入境時將接受病毒檢測，且每4至5天再檢測一次。

但主辦單位面臨的挑戰不小。東奧預計將有來自206個國家共1萬1000名選手參賽，至少會有5000名官方人員和教練隨行，還會有2萬名媒體代表和6萬名義工到來。

另一方面，其他運動賽事也亟欲彌補先前暫停比賽損失，大多數都正在想辦法調整賽程，盡可能避免與東奧重疊。

例如美國職籃NBA，2019-20年賽季因疫情直到今年10月12日才打完。聯盟已與球員工會達成協議，新賽季於本月22日開打，例行賽將減少10場，且賽季將於明年5月16日結束。

這個賽季結束日期，一部分是為了讓球員能參加東奧。但明年NBA季後賽仍排定打到7月22日，隔天就是奧運開幕，因此一些最大咖球星仍可能錯過東奧。

另個今年夏天取消的重要運動盛事，是每4年舉行的歐洲國家盃足球賽。2020年歐國盃已排定延至明年舉行，按原計畫賽事將分散在歐洲不同國家共12個城市舉行。

主辦單位歐洲足球總會（UEFA）至今尚未公布修改計畫，但媒體報導，已有一些參賽國家呼籲讓所有比賽在同一個國家舉行。

NBA 歐洲國家盃 歐國盃

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