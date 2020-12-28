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高球／採檢陽性 澳洲「大白鯊」諾曼入院治療
澳洲高球巨星「大白鯊」諾曼確診武漢肺炎之後，今天重返醫院接受進一步治療。他在社群媒體Instagram表示，希望這是「這場Covid漫長故事最後一次更新進度」。
65歲的諾曼（Greg Norman）25日出現2019冠狀病毒疾病（Covid-19, 武漢肺炎）症狀後入院，昨天他在Instagram上表示，他已經回家，在位於美國佛州朱比特（Jupiter）的自宅隔離。
但採檢確定陽性之後，諾曼今天表示，他又回到醫院接受抗體注入治療，但希望今天稍晚可以返家。
諾曼呼籲Instagram的追隨者認真看待病毒，「我很健康又強壯，對病痛的耐受度高，但這個病毒卻讓我魂都沒了，這是我以前根本沒遇過的狀況。」
「肌肉和關節是另一個程度的疼痛，頭痛就像是有東西在鑽你的頭一樣…我的味覺也喪失了，啤酒難以下嚥，葡萄酒亦然。」
諾曼1986年和1993年兩度在英國公開賽封王，排名曾高居世界第一。上週他在奧蘭多參加PNC錦標賽（PNCChampionship），他在賽前賽後的採檢都是陰性。
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