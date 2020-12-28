快訊

中職／12年前無緣披黃衫 倪福德將赴兄弟隨隊測試

新增8例新冠境外移入！英航班127人檢驗結果出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

排球／全球最美排球女神婚了！莎賓娜嫁謎樣男人

聯合新聞網 / 綜合報導
莎賓娜穿著禮服與父親合照。 擷圖自莎賓娜IG。
莎賓娜穿著禮服與父親合照。 擷圖自莎賓娜IG。

曾經訪台造成旋風的24歲哈薩克「排球女神」莎賓娜（Sabina Altynbekova）宣布結婚，近日她在IG上傳登記結婚照的背影。據傳其丈夫是一名年輕的電商巨頭，但莎賓娜並未透露丈夫任何細節，因此反而引起媒體猜測這個人到底是誰，讓無數男人的傷心。

莎賓娜簽字結婚IG只有丈夫背影：

哈薩克女子排球選手莎賓娜擁有182公分的高挑身材，腿長達120公分，6年前來台參加亞青女排賽因其天使般的臉孔、「12頭身」身材一夕爆紅，原本只是代表隊的後備球員的她IG僅有200多名粉絲，因球場美照曝光後被媒體大肆報導，不到10天粉絲就暴增到30萬以上。

然而在那之後莎賓娜2015年她加盟日本企業女排，卻被發現嘴脣異常增厚，眼神空洞，陷入整容疑雲，甚至被媒體狠批臉上多了塑膠味。

馬來西亞《中國報》報導，年僅24歲莎賓娜的丈夫是一名哈薩克電商巨頭名為Beibit Alibekov，這位年輕富豪身高超過185公分，兩人在哈薩克相識，而莎賓娜選在耶誕節發布喜訊，粉絲也獻上祝福，但是否真為其人，莎賓娜並未透露任何有關她丈夫的名字，哈薩克媒體也是透過多方管道，才挖出這個男人，但也不敢確定是他。

傳聞中莎賓娜丈夫的IG，有秀出與莎賓娜合影：

電商 排球 結婚 馬來西亞 日本

相關新聞

排球／全球最美排球女神婚了！莎賓娜嫁謎樣男人

曾經訪台造成旋風的24歲哈薩克「排球女神」莎賓娜（Sabina Altynbekova）宣布結婚，近日她在IG上傳登記結婚照的背影。據傳其丈夫是一名年輕的電商巨頭，但莎賓娜並未透露丈夫任何細節，因此反

足球／梅西動向未定 暗示可能赴美踢球

阿根廷足球巨星梅西尚未做出決定，是否要在本季結束後，終止與巴塞隆納20年的賓主關係，但也暗示他可能轉戰美國職業足球大聯盟...

高球／採檢陽性 澳洲「大白鯊」諾曼入院治療

澳洲高球巨星「大白鯊」諾曼確診武漢肺炎之後，今天重返醫院接受進一步治療。他在社群媒體Instagram表示，希望這是「這...

圖輯／潘政琮開露營車拚出佳績 明年目標放眼東奧

我國高球好手潘政琮今天在林口美麗華高爾夫球場舉辦返台記者會，分享在新冠肺炎疫情下賽季的挑戰，今年在名人賽打出台將史上最佳...

高球／衝過低潮期 潘政琮拚東奧攀新高峰

歷經超過半年低潮，旅美高球名將潘政琮今年賽季尾聲迎來高峰，名人賽打出台將史上最佳的第7名成績，短暫返台休息的他也立下20...

網球／費德勒退出2021年澳網 膝蓋動刀後繼續休養

主辦單位今天表示，6度拿下澳洲網球公開賽冠軍的瑞士好手費德瑞（Roger Federer）將退出2021年的澳網

高球／名人賽佳績加持 潘政琮募百萬做公益

今年名人賽打下台將賽史最佳7名的旅美高球好手潘政琮，年末回台結束14天隔離，今天以東道主身分主持潘政琮慈善高爾夫球名人賽...

足球／小手拉大手 社區足球節圓冠軍夢

以社區為核心的足球賽事 「2020社區足球節」，今天在彰化縣鹿港足球公益園區進行全國決賽，共有來自基隆市、新北市、台北市...

羽球／不愧是球后！戴資穎拍廣告空檔也揮拍

啟程泰國參賽倒數計時，羽球「世界球后」戴資穎日前拍攝雞精廣告空檔不忘自主揮拍練習，今天她亮麗出席記者會也收穫特別戰袍，象...

網球／疫情中迎新賽季 墨瑞飛美參戰

2021年網球賽季在新冠肺炎疫情未平息下公布部分賽程，過往在2月舉行的德拉海灘公開賽成新賽季率先登場的賽事，前世界球王「...

NFL專欄／喜歡在對手Logo上跳舞 鋼人球員羞辱行為被打臉

曾入選過明星賽Pro Bowl的鋼人接球員史密斯舒斯特（Juju Smith-Schuster）身為進攻重心之一，卻在對...

花式滑冰／羽生結弦五度奪日錦賽冠軍 談北京冬奧心情複雜

26歲的日本男子花式滑冰選手羽生結弦，昨天在日本錦標賽拿下時隔5年的第5次「日本一」冠軍。由於新型冠狀病毒疫情籠罩全球，...

熱門新聞

NBA／柯瑞妹夫逆轉三分彈 勇士氣走公牛開季首勝

NBA／半場狂勝50分創紀錄 獨行俠血洗少雷納德快艇

中職／找不到影印機就是他？外媒曝兄弟將簽養樂多洋投

NBA／勇士長人右小腿骨折 賽季提前報銷

SBL／璞園慘吞10連敗顏行書發文怪球員 網友：管不動？

NBA／德羅展命中3記三分球 波總：新賽季他會投更多

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。