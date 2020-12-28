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高球／衝過低潮期 潘政琮拚東奧攀新高峰
歷經超過半年低潮，旅美高球名將潘政琮今年賽季尾聲迎來高峰，名人賽打出台將史上最佳的第7名成績，短暫返台休息的他也立下2021年新目標，除繼續在四大賽爭取佳績，延期一年的東京奧運也是重點，期待代表中華隊「拿到一個好成績」。
小潘透露，今年賽季其實從1到9月都在低潮，除了成績不如意，心情也受新冠肺炎疫情影響很大，「疫情讓我很緊張，1月台灣開始傳，我媽媽有糖尿病，是高風險族群，我很擔心家人安危，3月美國爆發，換擔心自己，那時心態很脆弱。」
面對低潮，小潘認為別無他法，「就是要積極面對。」他7月在大學隊友提醒下發現駝背問題，找到姿勢癥結點後調整動作，名人賽衝向高峰；防疫上他和妻子也做足準備，購入露營車減少搭機染疫風險，加上勤洗手、幾乎不外食，盡力保護自己。
小潘提到，今年賽季有7場車是開露營車參賽，總計里程數超過一萬公里，「有時開車就要花15到16小時，花很多時間開車，休息時間變少。」因應疫情做出的調整雖有不便之處，但小潘夫妻以露營車為家，添置喜歡的床具，反而得到更好的睡眠品質，算是個「小確幸」。
小潘也正向說，今年低潮也是很好學習，「經過這次經驗，對自己姿勢更了解，未來（再遇低潮）也知道怎麼應付。」11月底才回台的他，下周一就要再啟程美國，從1月14日夏威夷舉行的索尼公開賽展開新賽季，明年4月8日開戰的名人賽是他第一個主要目標，接著再瞄準接續大賽和重頭戲東京奧運，期待再「潘」向高峰。
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