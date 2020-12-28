快訊

唱著歌自爆的「不殺炸彈客」？美國耶誕爆炸案之謎

八里跨年煙火宣布延期！侯友宜：無法做到實聯制就停辦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高球／衝過低潮期 潘政琮拚東奧攀新高峰

聯合報 / 記者曾思儒／新北即時報導
潘政琮準備為慈善賽開球。記者余承翰／攝影
潘政琮準備為慈善賽開球。記者余承翰／攝影

歷經超過半年低潮，旅美高球名將潘政琮今年賽季尾聲迎來高峰，名人賽打出台將史上最佳的第7名成績，短暫返台休息的他也立下2021年新目標，除繼續在四大賽爭取佳績，延期一年的東京奧運也是重點，期待代表中華隊「拿到一個好成績」。

小潘透露，今年賽季其實從1到9月都在低潮，除了成績不如意，心情也受新冠肺炎疫情影響很大，「疫情讓我很緊張，1月台灣開始傳，我媽媽有糖尿病，是高風險族群，我很擔心家人安危，3月美國爆發，換擔心自己，那時心態很脆弱。」

面對低潮，小潘認為別無他法，「就是要積極面對。」他7月在大學隊友提醒下發現駝背問題，找到姿勢癥結點後調整動作，名人賽衝向高峰；防疫上他和妻子也做足準備，購入露營車減少搭機染疫風險，加上勤洗手、幾乎不外食，盡力保護自己。

小潘提到，今年賽季有7場車是開露營車參賽，總計里程數超過一萬公里，「有時開車就要花15到16小時，花很多時間開車，休息時間變少。」因應疫情做出的調整雖有不便之處，但小潘夫妻以露營車為家，添置喜歡的床具，反而得到更好的睡眠品質，算是個「小確幸」。

小潘也正向說，今年低潮也是很好學習，「經過這次經驗，對自己姿勢更了解，未來（再遇低潮）也知道怎麼應付。」11月底才回台的他，下周一就要再啟程美國，從1月14日夏威夷舉行的索尼公開賽展開新賽季，明年4月8日開戰的名人賽是他第一個主要目標，接著再瞄準接續大賽和重頭戲東京奧運，期待再「潘」向高峰。

潘政琮為慈善賽開球。記者余承翰／攝影
潘政琮為慈善賽開球。記者余承翰／攝影
潘政琮回台暢談2020年旅美經歷。記者余承翰／攝影
潘政琮回台暢談2020年旅美經歷。記者余承翰／攝影
潘政琮回台暢談2020年旅美經歷。記者余承翰／攝影
潘政琮回台暢談2020年旅美經歷。記者余承翰／攝影

中華隊 潘政琮

延伸閱讀

高球／名人賽佳績加持 潘政琮募百萬做公益

高球／三代同堂 潘政琮視訊傳承

高球／富邦傳承座談會 潘政琮視訊分享經驗

高球／旅美小將俞俊安登業餘球王 潘政琮後首人

相關新聞

足球／梅西動向未定 暗示可能赴美踢球

阿根廷足球巨星梅西尚未做出決定，是否要在本季結束後，終止與巴塞隆納20年的賓主關係，但也暗示他可能轉戰美國職業足球大聯盟...

高球／衝過低潮期 潘政琮拚東奧攀新高峰

歷經超過半年低潮，旅美高球名將潘政琮今年賽季尾聲迎來高峰，名人賽打出台將史上最佳的第7名成績，短暫返台休息的他也立下20...

網球／費德勒退出2021年澳網 膝蓋動刀後繼續休養

主辦單位今天表示，6度拿下澳洲網球公開賽冠軍的瑞士好手費德瑞（Roger Federer）將退出2021年的澳網

高球／名人賽佳績加持 潘政琮募百萬做公益

今年名人賽打下台將賽史最佳7名的旅美高球好手潘政琮，年末回台結束14天隔離，今天以東道主身分主持潘政琮慈善高爾夫球名人賽...

足球／小手拉大手 社區足球節圓冠軍夢

以社區為核心的足球賽事 「2020社區足球節」，今天在彰化縣鹿港足球公益園區進行全國決賽，共有來自基隆市、新北市、台北市...

羽球／不愧是球后！戴資穎拍廣告空檔也揮拍

啟程泰國參賽倒數計時，羽球「世界球后」戴資穎日前拍攝雞精廣告空檔不忘自主揮拍練習，今天她亮麗出席記者會也收穫特別戰袍，象...

網球／疫情中迎新賽季 墨瑞飛美參戰

2021年網球賽季在新冠肺炎疫情未平息下公布部分賽程，過往在2月舉行的德拉海灘公開賽成新賽季率先登場的賽事，前世界球王「...

NFL專欄／喜歡在對手Logo上跳舞 鋼人球員羞辱行為被打臉

曾入選過明星賽Pro Bowl的鋼人接球員史密斯舒斯特（Juju Smith-Schuster）身為進攻重心之一，卻在對...

花式滑冰／羽生結弦五度奪日錦賽冠軍 談北京冬奧心情複雜

26歲的日本男子花式滑冰選手羽生結弦，昨天在日本錦標賽拿下時隔5年的第5次「日本一」冠軍。由於新型冠狀病毒疫情籠罩全球，...

高球／耶誕節染疫？大白鯊諾曼IG發文「去X的肺炎」

高球界傳奇「大白鯊」諾曼（Greg Norman）疑似感染新冠肺炎，日前他在個人IG發文「去X的肺炎」（f•＃k CoVid），表示自己待在醫院的痛苦。 在 Instagram 查

足球／新北市聯合盃156隊參賽 彭臺臨親臨頒獎

2020新北市聯合足球競賽為新北市政府體育處補助、中和區公所共同主辦的青少年足球賽事，自2018年以提升青少年從事足球運...

UFC／格鬥界超新星 舞王亞德桑尼亞

歷史上第一次，有超過五萬七千人湧進UFC的場子；也是歷史上第一次，有拳手跳舞進場。來自紐西蘭的亞德桑尼亞（Israel Adesanya），在三名舞者的開場下，跳著自創的毛利式舞步，準備打他生平最重要

熱門新聞

中職／找不到影印機就是他？外媒曝兄弟將簽養樂多洋投

NBA／半場狂勝50分創紀錄 獨行俠血洗少雷納德快艇

NBA／柯瑞妹夫逆轉三分彈 勇士氣走公牛開季首勝

NBA／麥凱倫關鍵3分拉下火箭 哈登飆44分憾送致命失誤

NBA／勇士長人右小腿骨折 賽季提前報銷

NBA／德羅展命中3記三分球 波總：新賽季他會投更多

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。