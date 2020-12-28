網球／費德勒退出2021年澳網 膝蓋動刀後繼續休養

主辦單位今天表示，6度拿下澳洲網球公開賽冠軍的瑞士好手費德勒（Roger Federer）將退出2021年的澳網。

法新社報導，這將是費德勒生涯首度缺席澳網。

費德勒的經紀人高席克（Tony Goldsick）表示，費德勒今年稍早兩次動刀治療膝蓋，將繼續休養以恢復最佳狀態。

39歲的費德勒上次出賽是1月在球季開打之初的大滿貫賽事澳網，他之後接受手術治療膝蓋，6月又宣布二度手術。

由於澳洲實施嚴格邊境管制措施以遏阻2019冠狀病毒疾病（COVID-19）蔓延，2021年的澳網開賽日期延後了3週，改到2月8日開打。

路透社報導，休季期間在杜拜訓練的費德勒曾告訴主辦單位，澳網延後開打可能對他有利。他的經紀人高席克則表示，費德勒還沒完全準備好回到賽場。

高席克在聲明中說：「費德勒決定不參加2021年的澳網。過去幾個月，他的膝蓋和身體狀況都有長足的進展。」

「然而在和團隊討論後，他做出長遠來看對他來說最好的決定，就是在澳網之後再回到網賽。」