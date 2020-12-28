高球／名人賽佳績加持 潘政琮募百萬做公益

今年名人賽打下台將賽史最佳7名的旅美高球好手潘政琮，年末回台結束14天隔離，今天以東道主身分主持潘政琮慈善高爾夫球名人賽及晚上慈善晚會，下周就要啟程美國展開PGA新賽季，妻子林盈君透露獲得善款超過百萬，「這樣回來一趟就值得了！」

潘政琮2018年就開始結合公益，在贊助單位富邦金控號召下舉辦球敘為第一社福募集善款，今年是小潘第一次主辦慈善賽和慈善晚會，慈善賽每人5萬元的報名費用就是直接進第一社福。

明年1月4日將再飛往美國的小潘提到，今年受新冠肺炎疫情影響，許多社福機構得到的捐款都減少，希望透過自己力量，在艱困的一年送暖，透過個人影響力幫助社會，同時感謝各贊助商的幫助，包括富邦金控、沙夫豪森IWC萬國錶、Titleist等攜手響應。

林盈君提到，今天慈善賽共有9組，1組3人，小潘每組都會一起打2洞，慈善賽報名費就有135萬新台幣，她笑說：「開放報名那周就是名人賽那周，報名直接爆滿！」冥冥中似乎老天也幫忙小潘的公益計畫，晚上慈善晚會，小潘團隊也準備10個品項作為義賣，善款同樣捐作公益。