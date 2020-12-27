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足球／小手拉大手 社區足球節圓冠軍夢

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
「2020社區足球節」今天在彰化縣鹿港足球公益園區進行全國決賽。圖／中華足球聯盟提供
「2020社區足球節」今天在彰化縣鹿港足球公益園區進行全國決賽。圖／中華足球聯盟提供

以社區為核心的足球賽事 「2020社區足球節」，今天在彰化縣鹿港足球公益園區進行全國決賽，共有來自基隆市、新北市、台北市、桃園市、新竹市、台中市、彰化縣、台南市、高雄市、屏東縣等全台十個縣市共同參與，並有U6、U8、U10、U12、U15、U18、公開組、U60長青組八個組別共計69隊爭冠。

主辦單位中華足球聯盟推廣大使許智傑表示，推廣社區足球深耕的目的在「改善足球環境及建立制度」，希望從社區校園開始扎根，讓小朋友從小開始接觸足球，並藉由小手拉大手，從家庭到社區的環境為概念一起參與。

除了打造優質足球場域外，社區足球也計畫引進國際足球教材落實足球指導員在地深耕、規畫社區足球節及永續社區足球發展等，除完成了台灣足球社區化發展，也配合中小企業處跨域創新生態體系發展計畫，有效串連各縣市足球運動人口，建構社區學校足球運動平台、創造台灣運動文化。

長青組中代表台北卡美的台北孔雀執行長呂振榮說：「這個活動從小到大都能參與是很好的創意，主力還是在年輕人，年紀大只是帶孫子來玩，但我看到台灣足球漸漸在進步，最主要還是要從幼兒開始，讓他們去玩、有教練、有興趣，足球才有辦法興起，應該是每個縣市都要去推廣社區足球，從基層扎根。」

遠從南台灣來的潮昇獵豹一路過關斬將，目前就讀潮昇國小二年級的鐘承希儘管個子瘦小，不過速度飛快，是隊上的進球主力，從幼稚園小班就開始跟著教練踢球，他說：「覺得踢球很好玩啊，我以後想要當明星、去國家隊，我最喜歡的是梅西，因為他控球很好，我也想要跟他一樣。」

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