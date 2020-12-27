羽球／不愧是球后！戴資穎拍廣告空檔也揮拍

啟程泰國參賽倒數計時，羽球「世界球后」戴資穎日前拍攝雞精廣告空檔不忘自主揮拍練習，今天她亮麗出席記者會也收穫特別戰袍，象徵「贏」戰世界。

小戴今年成為娘家品牌代言人，傳達「反覆熬煉最完美的極限」理念，散播努力不懈的正向力量；今天的記者會主持人王人瑞透露，戴資穎在拍攝廣告時，親和力十足，拍攝空檔更不忘自主揮拍練習，不愧是零負評的運動家。

小戴透露，平時自己都會陪奶奶看民視八點檔，所以對產品非常不陌生，所以當爸爸告訴她可以擔任代言人，讓她十分開心，且因長期訓練很少時間準備補品給家人，這次代言的產品不但自己一喝就愛上，奶奶和家人也一起受益。