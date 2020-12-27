網球／疫情中迎新賽季 墨瑞飛美參戰
2021年網球賽季在新冠肺炎疫情未平息下公布部分賽程，過往在2月舉行的德拉海灘公開賽成新賽季率先登場的賽事，前世界球王「英國希望」墨瑞（Andy Murray）領到外卡，確定赴美參賽。
33歲的墨瑞將是賽史參賽成員的第11位前球王，他說：「很期待從德拉海灘展開我的2021年賽季，這場比賽會是對我很好的檢測，很興奮重回巡迴賽場。」
墨瑞2019年動了髖部手術，復出後成績起起伏伏，上一度在美國捧冠更要回溯到2013年的邁阿密公開賽，不過目前世界排名122的墨瑞，今年8月也曾有擊敗德國好手澤瑞夫（Alexander Zverev）記錄。
德拉海灘公開賽屬於ATP積分250的賽事，通常賽事2月舉行，今年移到第一周，明年1月8日開戰，同周還有在土耳其舉行的安塔利亞，時間預計1月7日到13日舉行。
墨瑞生涯打下46座巡迴賽金盃，其中34冠是在硬地賽事，德拉海灘公開賽正是屬於硬地比賽。和墨瑞同場較勁的還有世界排名最高曾到第3的加拿大巨砲洛尼奇（Milos Raonic）、2008年奪冠的日本「網球王子」錦織圭、2016年冠軍奎瑞（Sam Querrey）、18年摘冠的地主帝亞弗（Frances Tiafoe）等。
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