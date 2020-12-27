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花式滑冰／羽生結弦五度奪日錦賽冠軍 談北京冬奧心情複雜

中央社 / 東京27日綜合外電報導
日本男子花式滑冰選手羽生結弦。 法新社
日本男子花式滑冰選手羽生結弦。 法新社

26歲的日本男子花式滑冰選手羽生結弦，昨天在日本錦標賽拿下時隔5年的第5次「日本一」冠軍。由於新型冠狀病毒疫情籠罩全球，他賽後受訪時談到北京冬奧時，心情相當複雜。

日本放送協會（NHK）報導，從2月四大洲花式滑冰錦標賽結束後，羽生間隔約10個月後再參加花式滑冰日本錦標賽，並在昨天舉行的男單長曲項目以4次四周跳壓倒性演出，睽違5年拿下第5次冠軍。

在長野市舉行的日本錦標賽，昨天舉行男單長曲項目。在短曲項目領先的羽生，昨天穿著水藍色上衣進行長曲項目。

羽生一開始的2次四周跳及後半段的2次四周跳全數成功，展現壓倒性演出，獲得215.83分。加上短曲項目後總分高達319.36分，成為全場唯一逾300分的選手。

宇野昌磨以284.81分拿下亞軍，鍵山優真以278.79分拿下第3名。

羽生在2014年及2018年連續奪得2屆冬季奧運花式滑冰金牌，是66年來首位連續2屆奪得奧運金牌的男子花滑選手。

報知體育等體育媒體報導，談到問鼎三連霸的2022年北京冬奧時的心境，羽生昨晚賽後受訪說，坦白說，在目前東京奧運無法舉行的情況下，以他的個人看法來說，「實在不是考量冬奧的時候」。

他說，奧運就是競技最終目標，他當然有出場奪冠的想法，但全世界都受到疫情侵襲，讓他也不能去思考奧運的事。

羽生說，目前的現實是連東奧都無法舉辦，就算延後舉辦，會變成什麼樣子也沒人知道。例如是否要強制選手接種疫苗、能不能依原訂規劃開放觀眾入場等，包括東奧舉辦收支能否達到平衡在內，是否真的要舉辦奧運等，很多人都有不同想法與意見。

因此，羽生說，在這種情況下，以他個人來說，被限制不能去思考作為最終目標的奧運，「不是我要不要出賽、會不會持續地滑到那時候，而是暫時不去思考北京冬奧」。

談到接下來預計在2021年3月舉行的世界錦標賽，羽生說，首先能不能舉辦世界錦標賽是最重要的，包括大獎賽在內會變成什麼樣子，未來都還不清楚。

花式滑冰 冬奧 羽生結弦

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