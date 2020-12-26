亞洲形上揹水隊舉辦祈福音樂會 盼送走2020諸多不順

亞洲形上揹水隊於明年1月1日早上9點，將在觀音山硬漢嶺上舉辦「 台灣平安、世界祥和」祈福音樂會，活動內容包括「播放台灣各族群及世界各國祈福歌曲」、「古箏彈奏」、「祈福活動」等，邀請大家一起聽音樂，共度元旦觀音山早晨氛圍。

揹水隊會長蘇進雄曾接受陌生山友請喝一杯水，體會無私奉獻的可貴，自此啟發揹水奉茶之行動，號召志同道合者假日一起揹水上山奉茶，持續不間斷。奉茶地點遍及觀音山、七星山、九五峰、象山、大崙頭、火燄山、宜蘭抹茶等。

蘇進雄說：「人生最大的收穫莫過於擁有著自由選擇、永恆付出、社會支持等三樣東西。揹水上山奉茶迄今已30載，很幸運年少時選擇對的路走，揹水只是打從內心想做的事，相信事在人為，10年、20年、30年、未來的10年，還有無數個10年，揹水隊會永續經營，長久的持續下去。」

亞洲形上揹水隊指出，世界各國人民皆為地球村之成員，亦為歲月之過客，都應為美好的未來負起一點責任，讓我們「遞奉一杯水給山中渴熱的陌生人飲用，拾起山區裡的廢棄瓶罐帶下山去」，留給人世間溫暖，還給大自然原貌，讓施與受之間的點滴萌發，從觀音山上傳送「情義」、「清淨」出去。大家圍繞山谷吶喊，象徵送走2020年諸多不順遂，盼集結眾人力量，為台灣和全世界祈福。